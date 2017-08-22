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В Ненецком автономном округе остаются неучтенными около 100 мусорных свалок

Общество
22 августа, 17:02 UTC+3 ТАСС

В ОНФ убеждены, что необходимо провести инвентаризацию свалок и заняться их ликвидацией

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ТАСС, 22 августа. Количество мусорных свалок в Ненецком автономном округе (НАО) переваливает за сотню, тогда как в официальном реестре их всего две, поэтому региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) считает необходимым провести инвентаризацию свалок в регионе и заняться их ликвидацией. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Общество и власть: прямой диалог" Матвей Чупров.

"В первую очередь необходимо провести инвентаризацию всего накопленного ущерба экологии, а потом составлять региональную дорожную карту по его ликвидации, заниматься уборкой мусора. В официальном реестре Ненецкого автономного округа всего два объекта, но на самом деле их более 100. В ближайшие дни у нас запланирована встреча с представителями региональной администрации, на которой мы будем говорить, что необходимо сделать в первую очередь", - сказал Чупров.

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Он напомнил, что ранее Минприроды РФ направило в Госдуму план очистки Арктики от мусора. В него, в частности, на основе данных властей Ненецкого автономного округа вошли всего две региональные свалки. Такой план не содержит полной и достоверной информации о накопленном ущербе по региону и не может быть основой для разработки программы по уборке Арктики, считает активист.

"Мы будем указывать, что надо провести анализ всего накопленного ущерба экологии. Сейчас таких данных нет ни у кого, а именно эта деятельность входит в их компетенцию", - добавил Чупров.

Ранее сообщалось, что Минприроды России составило дорожную карту масштабной генеральной уборки в Арктике, запланированной на 2017-2019 годы. В план-график уборки, в частности, вошли свалка судов вдоль побережья Кольского залива, бывшие пометохранилища в Мурманской области, хвостохранилище Куларской золотоизвлекательной фабрики и свалка металлолома в якутском поселке Тикси, нефтяное загрязнение и накопленный мусор на Земле Франца-Иосифа в Архангельской области, действующая свалка в столице НАО Нарьян-Маре - всего 102 объекта, где требуется утилизация отходов, копившихся еще со времен освоения региона Советским Союзом.

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