Особый противопожарный режим введен из-за жары в южныx районах Брянской области

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БРЯНСК, 22 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, вызванный высокой температурой воздуха и отсутствием дождей, введен на юге и юго-западе Брянской области в 12 муниципальных районах, сообщает во вторник региональное управление МЧС.
"Особый противопожарный режим введен на территориях 12 муниципальных образований Брянской области - Гордеевском, Злынковском, Климовском, Клинцовском, Красногорском, Мглинском, Новозыбковском, Погарском, Стародубском, Суражском, Трубчевском и Унечском районах", - сообщает региональный главк МЧС.
Все перечисленные районы находятся на юге и юго-западе региона, ведение особого режима связано со стоявшей все последние дни в регионе жаркой погодой и отсутствием дождей. На период действия режима в эти районах введен ряд ограничений, связанных с разведением на открытой местности костров и открытого пламени. Нарушители могут быть привлечены к крупным штрафам - до четырех тысяч рублей для граждан и до полумиллиона рублей для юридических лиц.
Как отметили в МЧС, в Суражском районе накануне произошло возгорание торфяника площадью 0,2 га. Для борьбы с огнем было привлечено 45 человек, для того чтобы справиться с возгоранием, потребовалось более суток. В этом же районе накануне произошел лесной пожар площадью 1,4 га, который потушили силами 18 сотрудников МЧС и лесопожарной службы.
Ожидается, что особый противопожарный режим может быть снят к концу недели в связи с тем, что с запада к региону приближается холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди и похолодание.