Школы Ставрополья примут тысячу первоклассников с ограниченными возможностями здоровья

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Около тысячи первоклассников с ограниченными возможностями здоровья пойдут в школы Ставропольского края в 2017 году. Об этом сообщил министр образования региона Евгений Козюра во вторник на педагогической конференции.

"Более тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья сели за парты в первых классах в 2016 году, практически такое же количество первоклассников начнут учебу с 1 сентября 2017 года. Для них должны быть созданы особые условия обучения, доступная среда. Качественное образование должны получать все без исключения дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья", - сказал он.

По данным министерства, в новом учебном году школьниками станут 1084 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 546 из них пойдут в обычные общеобразовательные школы.

"Итоги первого года реализации федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья вскрыли ряд проблемных вопросов, которые необходимо решать уже в этом учебном году", - отметил Козюра.

По словам министра, на данный момент не решена проблема с кадрами - сейчас только государственные коррекционные школы имеют логопедов, дефектологов, тифло- и сурдопедагогов, обычным же муниципальным школам не хватает более 450 таких педагогов.

"Помимо курсов повышения квалификации педагоги должны проходить специальное образование для работы с "особенными" детьми, курсы переподготовки. Каждый директор школы должен иметь дорожную карту по обучению своих специалистов", - сказал он.

В Ставропольском крае около 15 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, около 8 тыс. таких детей учатся в общеобразовательных организациях. В целом в 2017 году в 639 школ региона пойдут более 280 тыс. школьников, в том числе около 36 тыс. первоклассников.