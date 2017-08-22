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Выделенная полоса длиной 6,3 км появится на Рязанском проспекте до конца сентября

Общество
22 августа, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Полоса протянется от МКАД до Садового кольца в оба направления за исключением трех участков, где ведется строительство новой Кожуховской линии метрополитена

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Новая выделенная полоса для общественного транспорта появится на Рязанском проспекте в Москве до конца сентября. Ее протяженность составит 6,3 км, сообщается в среду на Едином транспортном портале со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

"В Юго-Восточном административном округе Москвы будет создан новый приоритетный коридор движения городского транспорта и такси, общая длина нового участка составит 6,3 километра. С началом работы выделенной полосы будут включены комплексы фото- и видеофиксации нарушений для администрирования данной выделенной полосы", - приводятся на портале слова Ликсутова.

Полоса протянется от МКАД до Садового кольца в оба направления за исключением трех небольших участков, где ведется строительство новой Кожуховской линии метрополитена. После завершения работ полоса станет непрерывной. Она позволит 27 городским и 15 пригородным маршрутам избежать задержек в расписании движения. Для нее уже начали наносить разметку и устанавливать дорожные знаки.

Благодаря новой выделенной полосе пассажиропоток на этом участке увеличится на 15-20%. Сейчас общественным транспортом, курсирующим по Рязанскому проспекту, пользуются 114 тыс. человек в сутки.

Кроме того, в сентябре новая выделенная полоса появится на участке Лермонтовского проспекта. Ее введут от Пронской улицы до дома № 10 в сторону области, в сторону центра - от дома № 21 до дома № 25 на Жулебинской улице. По данным Центра организации дорожного движения и ГУП "Мосгортранс", эти участки сегодня одни из самых проблемных для движения общественного транспорта.

Выделенные километры

К 2019 году в столице планируют сделать более 80 км выделенных полос для общественного транспорта, это нужно для того, чтобы соблюдалось тактовое расписание, особенно по магистральным маршрутам.

В 2016 году в Москве ввели в эксплуатацию 21,17 км выделенных полос для общественного транспорта, шесть километров из которых появились благодаря проекту "Моя улица". Каждый пятый пассажир автобусов и троллейбусов пользуется маршрутами, которые проходят по выделенным полосам, - это более 1,5 млн человек ежедневно. На таких полосах скорость движения общественного транспорта увеличивается в среднем на 15%.

Накануне была запущена выделенная полоса на шоссе Энтузиастов.

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Ликсутов, Максим Станиславович
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