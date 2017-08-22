Патриарх Кирилл подарил госсекретарю Ватикана икону и свою книгу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник по окончании встречи подарил госсекретарю Ватикана Пьетро Паролину икону Богородицы и свою книгу "Свобода и ответственность" на итальянском языке, сообщил журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Патриарх передал кардиналу икону Пресвятой Богородицы, а также свою книгу на итальянском языке "Свобода и ответственность", в которой говорится о христианском отношении к современным либеральным ценностям", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной встрече папы римского и патриарха Московского и всея Руси, митрополит Иларион отметил, что данный вопрос не обсуждался в ходе встречи. "Пока таких идей не звучало ни с той, ни с другой стороны. Мы имеем большие задачи, которые были поставлены на гаванской встрече, и которые нужно выполнить", - добавил он.

Глава правительства Святого престола кардинал Пьетро Паролин накануне впервые прибыл с официальным визитом в Россию. В рамках своего визита он провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, патриархом Кириллом и главой митрополитом Иларионом.