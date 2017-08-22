Патриарх Кирилл подарил госсекретарю Ватикана икону и свою книгу

Тренер: ЦСКА является фаворитом матча ЛЧ, но "Янг Бойз" сыграет наилучшим образомСпорт 22 августа, 18:33
Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 17,3%, до 28,3 млнТранспорт 22 августа, 17:56
Пенс: военные США будут находиться в Афганистане "до победы"Международная панорама 22 августа, 17:55
"Барселона" намерена отсудить у Неймара €8,5 млн за нарушение условий контрактаСпорт 22 августа, 17:53
Две россиянки вынуждены пропустить Нью-Йоркский марафон из-за проблем с визамиСпорт 22 августа, 17:43
Патриарх Кирилл подарил госсекретарю Ватикана икону и свою книгуОбщество 22 августа, 17:41
США расширили санкции в отношении КНДР и включили в список четверых граждан РФМеждународная панорама 22 августа, 17:37
Суд над обвиняемым во взятках экс-губернатором Белых начнется 5 сентябряПроисшествия 22 августа, 17:36
Шойгу представили новый боевой модуль с применением нейросетевых технологийАрмия и ОПК 22 августа, 17:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник по окончании встречи подарил госсекретарю Ватикана Пьетро Паролину икону Богородицы и свою книгу "Свобода и ответственность" на итальянском языке, сообщил журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Патриарх передал кардиналу икону Пресвятой Богородицы, а также свою книгу на итальянском языке "Свобода и ответственность", в которой говорится о христианском отношении к современным либеральным ценностям", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможной встрече папы римского и патриарха Московского и всея Руси, митрополит Иларион отметил, что данный вопрос не обсуждался в ходе встречи. "Пока таких идей не звучало ни с той, ни с другой стороны. Мы имеем большие задачи, которые были поставлены на гаванской встрече, и которые нужно выполнить", - добавил он.
Глава правительства Святого престола кардинал Пьетро Паролин накануне впервые прибыл с официальным визитом в Россию. В рамках своего визита он провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, патриархом Кириллом и главой митрополитом Иларионом.