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Патриарх Кирилл подарил госсекретарю Ватикана икону и свою книгу

Общество
22 августа, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Как сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, вопрос о возможной встрече папы римского и патриарха Московского в ходе встречи не обсуждался

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник по окончании встречи подарил госсекретарю Ватикана Пьетро Паролину икону Богородицы и свою книгу "Свобода и ответственность" на итальянском языке, сообщил журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Интервью

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин

Кардинал Пьетро Паролин: Римско-католическая церковь и РПЦ ведут братский диалог

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"Патриарх передал кардиналу икону Пресвятой Богородицы, а также свою книгу на итальянском языке "Свобода и ответственность", в которой говорится о христианском отношении к современным либеральным ценностям", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной встрече папы римского и патриарха Московского и всея Руси, митрополит Иларион отметил, что данный вопрос не обсуждался в ходе встречи. "Пока таких идей не звучало ни с той, ни с другой стороны. Мы имеем большие задачи, которые были поставлены на гаванской встрече, и которые нужно выполнить", - добавил он.

Глава правительства Святого престола кардинал Пьетро Паролин накануне впервые прибыл с официальным визитом в Россию. В рамках своего визита он провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, патриархом Кириллом и главой митрополитом Иларионом.

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Темы
Визит госсекретаря Ватикана в Россию
Персоны
Паролин, Пьетро Кирилл (патриарх) Франциск (Папа Римский)
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