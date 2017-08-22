Жители Мончегорска приняли участие в квесте, посвященном культуре саамов

МУРМАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Жители заполярного Мончегорска в Мурманской области в преддверии 80-летия города впервые стали участниками общегородских квестов, в ходе которых открывают малоизвестные страницы истории и мифы города. Как рассказала корр. ТАСС организатор мероприятий Руслана Стегура, такой масштабный квест в Мончегорске проводится впервые.

"Квесты позволят жителям узнать малоизученные страницы истории города, легенды, связанные с нашей территорией", - сказала Руслана.

Первый из серии квестов собрал почти 150 человек. Он был посвящен культуре саамов - коренных жителей Кольского полуострова. В ходе квеста мончегорцы смогли узнать о шаманах, мифических подземных жителях - чахкли и сайвоках, героях саамских легенд. По легенде, сайвоки - древние существа Кольской земли, которые повелевают природой, а чахкли представляют собой маленьких человечков, собирающих подземные богатства.

А открытием для самих организаторов квеста, по словам Стегуры, стала найденная практически в центре города детская площадка советских годов. "Она была скрыта деревьями со всех сторон и почти недоступна, но там отлично сохранились старые постройки", - сказала Руслана.

Впереди у мончегорцев еще два квеста, посвященных прошлому и настоящему города. Они пройдут в конце августа и середине сентября. Один из низ вновь будет посвящен саамам, идею третьего организаторы пока не раскрывают, на них ожидается участие уже и иностранных гостей - команды из Норвегии. Проводятся мероприятия при поддержке градообразующего предприятия - Кольской ГМК "Норникеля".

Город Мончегорск возник в 1937 году в период индустриализации страны благодаря созданному здесь предприятию "Североникель", ставшим потом Кольской ГМК - это ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических, в первую очередь никеля и кобальта. В переводе с саамского "монче" - "красивый". В городе проживают 46 тысяч человек.