Нетипичный "изогнутый" смерч возник у Черноморского побережья Сочи

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КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Три небольших смерча возникли во вторник у берегов Сочи, причем один из них был изогнут в форме буквы "Г", что редко наблюдается в данном районе, сообщила ТАСС представитель сочинского гидрометцентра.
"Были тоненькие, слабенькие [смерчи], существовали до 10 минут... Один из них … изгибался чуть ли не под прямым углом. <…> Форма смерча была нетипичной: он оставался на месте, а облако смещалось, и он изгибался. [Форма смерча] букву Г напоминает отдаленно", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, за исключением оригинальной формы одного из смерчей, ситуация "абсолютно рядовая". Смерчи в это время у краснодарского побережья Черного моря не редкость, часто они наблюдаются сериями.
Тем не менее, по словам представительницы гидрометцентра, это природное явление может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с опасностью возникновения смерчей на 22-23 августа.
"По прогнозам, смерчи, не должны выходить на береговую линию, а значит не угрожают людям и строениям на берегу", - отметила, в свою очередь, представитель МЧС.