Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетипичный "изогнутый" смерч возник у Черноморского побережья Сочи

Общество
22 августа, 18:06 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 22, августа. /ТАСС

Региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с опасностью возникновения смерчей на 22-23 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Три небольших смерча возникли во вторник у берегов Сочи, причем один из них был изогнут в форме буквы "Г", что редко наблюдается в данном районе, сообщила ТАСС представитель сочинского гидрометцентра.

"Были тоненькие, слабенькие [смерчи], существовали до 10 минут... Один из них … изгибался чуть ли не под прямым углом. <…> Форма смерча была нетипичной: он оставался на месте, а облако смещалось, и он изгибался. [Форма смерча] букву Г напоминает отдаленно", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, за исключением оригинальной формы одного из смерчей, ситуация "абсолютно рядовая". Смерчи в это время у краснодарского побережья Черного моря не редкость, часто они наблюдаются сериями.

Тем не менее, по словам представительницы гидрометцентра, это природное явление может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с опасностью возникновения смерчей на 22-23 августа.

"По прогнозам, смерчи, не должны выходить на береговую линию, а значит не угрожают людям и строениям на берегу", - отметила, в свою очередь, представитель МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
Тулеев провел первое после операции рабочее совещание
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
В Подмосковье верблюд откусил руку хозяину
5
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Молдавия попросила Генассамблею ООН обсудить вывод российских миротворцев из Приднестровья
Темы дня
Новости партнеров
Реклама