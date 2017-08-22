Ростуризм объявил 10 лучших проектов года, развивающих внутренний и въездной туризм

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ростуризм опубликовал итоги рассмотрения работ участников конкурса лучших проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в 2017 году, который проводился ведомством совместно с Министерством культуры Российской Федерации с 2 мая по 15 июля 2017 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Ростуризма во вторник.

"Всего на конкурсный отбор в установленные сроки поступило 485 заявок из 75 субъектов Российской Федерации. Общий объем запрашиваемого финансирования превысил 7,1 млрд рублей. По результатам работы комиссии выбрано 10 проектов, направленных на продвижение туристского продукта Российской Федерации. Проекты, прошедшие отбор, поступили из Астраханской, Калужской, Московской, Тульской, Тюменской и Тамбовской областей, Забайкальского и Приморского краев, Республики Коми и г. Санкт-Петербург", - говорится в сообщении ведомства.

Лучшими проектами были признаны туристский маршрут по стенам Астраханского кремля "Тропою воеводы", этнокультурный туристский комплекс "Казачья заимка", туристский автокемпинг "Гнездо 40" как направление развития Парка птиц "Воробьи", туристский комплекс "Гжель - "Старая Аптека" с интерактивной музейной экспозицией.

Кроме того, в топ-10 вошли туристско-образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями "Приморское кольцо", финно-угорский этнокультурный туристский комплекс "Деревня Парма", интерактивная карта Государственного музея-заповедника "Павловск" "Навигатор. Павловский парк", туристский культурно-познавательный проект "Домик Шале в Музее-усадьбе С. В. Рахманинова "Ивановка" как частица швейцарского имения композитора на русской земле", частный музей "Гармони деда Филимона", экспозиция, посвященная памяти Императорской семьи (Тюменская область).

Целью конкурса была активизация общественного участия в формировании и реализации актуальных, социально ориентированных, экономически привлекательных инициатив в сфере внутреннего въездного туризма. Принять участие в нем могли юридические лица, независимо от их организационно- правовой формы, зарегистрированные на территории Российской Федерации и реализующие проекты, нацеленные на развитие внутреннего и въездного туризма.

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, хотя организаторы конкурса и не могли отметить наградой все достойные работы, в рамках него было аккумулировано огромное количество перспективных идей и интересных решений, которые сформируют креативный резерв отрасли и будут учитываться в дальнейшей работе в качестве кандидатов на поддержку со стороны государства.