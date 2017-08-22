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Активисты хотят установить в Латвии памятник красным партизанам

Общество
22 августа, 18:33 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Глава "Объединения против нацизма" Янис Кузинс сообщил о создании фонда, который будет защищать советские памятники, мемориалы и места массовых захоронений солдат и будет создавать новые монументы

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РИГА, 22 августа. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Памятник красным советским партизанам, воевавшим против нацизма в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии, хотят установить на территории республики. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС рассказал глава "Объединения против нацизма" Янис Кузинс.

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"Памятник будет посвящен всем красным партизанам, которые воевали на стороне Советского Союза - латышам, русским, всем. Среди них Василий Кононов, Вилис Самсонс, Отомарс Ошкалнс и многие другие. Если власти Латвии и НАТО прославляют лесных братьев и латышских легионеров Waffen-SS, то нужно вспомнить и о красных советских партизанах, которые боролись против нацизма на территории страны", - указал он.

По его словам, для этих целей был создан специальный фонд, задача которого - защита советских памятников, мемориалов и мест массовых захоронений солдат, а также создание новых монументов. "На памятнике красным партизанам будут указаны основные герои партизанского движения в Латвии, которые боролись против нацизма. Мы хотели изобразить на нем Кононова, но это очень спорный вопрос, который нам еще предстоит согласовать с местными властями, и мы полагаем, что по поводу визуализации мы столкнемся с вопросами и возражениями. В любом случае на монументе мы укажем имена героев, которые играли важную роль в партизанском движении в Латвии", - сказал Кузинс.

Он также отметил, что сейчас ведутся дискуссии по поводу места, где будет установлен монумент. "Мы будем обращаться в самоуправления таких городов, как Рига, Резекне, Даугавпилс, Зилупе и Карсаву, недалеко от которой, кстати, родился Кононов. Это будет народный памятник и народная память, поскольку мы намерены провести сбор пожертвований на его возведение. Надеемся, что он сможет появиться в Латвии уже в ближайшие несколько лет", - подчеркнул он.

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Со слов Кузинса, еще один проект фонда - установка памятника жертвам Холокоста в Юрмале. "У этого монумента давняя история, которая длится с 2009 года. Тогда Юрмальская дума и еврейская община Латвии поддержали этот проект и даже было выделено финансирование. Местом для его возведения была выбрана территория синагоги в Булдури, которую за два дня до сожжения Большой хоральной синагоги в Риге вместе с тысячами евреев сожгли немцы вместе с семьей раввина", - рассказал он.

Однако после очередных муниципальных выборов в Латвии власть в Юрмальской думе поменялась, и реализация этого проекта была приостановлена. "Сейчас мы возобновим переговоры с властями города и намерены установить этот памятник. Поскольку территория сожженной синагоги уже является частной собственностью, то монумент может быть установлен или же на месте другой заброшенной синагоги в Юрмале, на муниципальной территории, или же на земле, принадлежащей еврейской общине Латвии", - сказал Кузинс.

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