Активисты хотят установить в Латвии памятник красным партизанам

РИГА, 22 августа. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Памятник красным советским партизанам, воевавшим против нацизма в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии, хотят установить на территории республики. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС рассказал глава "Объединения против нацизма" Янис Кузинс.

"Памятник будет посвящен всем красным партизанам, которые воевали на стороне Советского Союза - латышам, русским, всем. Среди них Василий Кононов, Вилис Самсонс, Отомарс Ошкалнс и многие другие. Если власти Латвии и НАТО прославляют лесных братьев и латышских легионеров Waffen-SS, то нужно вспомнить и о красных советских партизанах, которые боролись против нацизма на территории страны", - указал он.

По его словам, для этих целей был создан специальный фонд, задача которого - защита советских памятников, мемориалов и мест массовых захоронений солдат, а также создание новых монументов. "На памятнике красным партизанам будут указаны основные герои партизанского движения в Латвии, которые боролись против нацизма. Мы хотели изобразить на нем Кононова, но это очень спорный вопрос, который нам еще предстоит согласовать с местными властями, и мы полагаем, что по поводу визуализации мы столкнемся с вопросами и возражениями. В любом случае на монументе мы укажем имена героев, которые играли важную роль в партизанском движении в Латвии", - сказал Кузинс.

Он также отметил, что сейчас ведутся дискуссии по поводу места, где будет установлен монумент. "Мы будем обращаться в самоуправления таких городов, как Рига, Резекне, Даугавпилс, Зилупе и Карсаву, недалеко от которой, кстати, родился Кононов. Это будет народный памятник и народная память, поскольку мы намерены провести сбор пожертвований на его возведение. Надеемся, что он сможет появиться в Латвии уже в ближайшие несколько лет", - подчеркнул он.

Со слов Кузинса, еще один проект фонда - установка памятника жертвам Холокоста в Юрмале. "У этого монумента давняя история, которая длится с 2009 года. Тогда Юрмальская дума и еврейская община Латвии поддержали этот проект и даже было выделено финансирование. Местом для его возведения была выбрана территория синагоги в Булдури, которую за два дня до сожжения Большой хоральной синагоги в Риге вместе с тысячами евреев сожгли немцы вместе с семьей раввина", - рассказал он.

Однако после очередных муниципальных выборов в Латвии власть в Юрмальской думе поменялась, и реализация этого проекта была приостановлена. "Сейчас мы возобновим переговоры с властями города и намерены установить этот памятник. Поскольку территория сожженной синагоги уже является частной собственностью, то монумент может быть установлен или же на месте другой заброшенной синагоги в Юрмале, на муниципальной территории, или же на земле, принадлежащей еврейской общине Латвии", - сказал Кузинс.