Суд выдал разрешение Никите Белых на заключение брака в СИЗО

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы дал разрешение на заключение брака бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взяток, с Екатериной Реферт. Об этом журналистам сообщила адвокат Белых Марина Ярош.
"Единственная хороша новость на сегодня то, что после допроса в качестве свидетеля 5 сентября, Екатерине будет предоставлена возможность встретиться с Никитой Юрьевичем в СИЗО для заключения брака",- сказала она.
В свою очередь в пресс-службе подтвердили данное решение. "Пресненский суд дал разрешение на заключение брака бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых с его невестой Екатериной Рейферт", - уточнила пресс- секретарь суда Анастасия Пылина.
Во вторник Пресненский суд провел предварительное заседание по делу экс-губернатора Белых. Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил ему срок ареста до 4 февраля 2018. Слушание дела по существу назначено на 5 сентября в 11:00.