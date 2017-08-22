Памела Андерсон провела акцию против содержания животных в неволе

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ПАРИЖ, 22 августа. /Корр.ТАСС Арина Лебедева/. Известная американская актриса Памела Андерсон провела на юго-востоке Франции акцию протеста против содержания животных в неволе. С плакатом, призывающим прекратить их "убийственное пленение", она вышла к дельфинарию Maryland, расположенному во французской коммуне Антиб.
Зоозащитница, входящая в Консультативный совет Международного фонда защиты животных IFAW, заявила, что выступает против ограничения свободы любых животных. Она отметила, что "хочет убедить людей не посещать зоопарки и аквапарки, будь то Maryland во Франции или Sea World в США".
"Лучше всего, чтобы дети видели животных в их естественной среде", - считает актриса. "Я защищаю этот принцип по всему миру. Теперь, когда я живу во Франции, я намерена продолжать свою деятельность по защите животных здесь", - добавила Андерсон.
По ее словам, в ближайшее время она планирует встретиться с министром экологического перехода Франции Николя Юло, чтобы обсудить проблемы сохранения дикой природы.
Памела Андерсон активно сотрудничает с французской актрисой Брижит Бардо, которая уже более 50 лет занимается природозащитной деятельностью. В конце июля Андерсон организовала аналогичный пикет во французском городе Ним, выражая протест против проведения корриды. Еще одну акцию зоозащитница недавно устроила в коммуне Ле-Люк на юго-востоке страны, где она выступила против содержания животных в цирках.
Тематический парк Maryland, на территории которого располагаются дельфинарий, аквариум и зоопарк, был создан в 1970 году. С 2010 года он не раз становился объектом критики со стороны природоохранных организаций, которые считают, что парк не может обеспечить хорошие условия содержания дельфинов.