Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага

Археологи обнаружили на Урале наконечники стрел и кинжалы, которым более 6 тыс. лет

Археологи обнаружили на Урале наконечники стрел и кинжалы, которым более 6 тыс. лет 21 августа, 10:32

Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке

Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке 22 августа, 14:43

Во всех российских городах прошли праздничные мероприятия по случаю Дня государственного флага, который отмечается 22 августа.

В столице на Поклонной горе прошло выступление Кремлевской школы верховой езды, москвичи также развернули огромный российский триколор и приняли участие в торжественном шествии. Санкт-Петербург подготовил ко Дню флага программу со спортивными и развлекательными мероприятиями. В Крыму этот день стал особенным для 14-летних граждан республики, которые получили паспорта. Жители разных регионов приняли участие в праздничных фестивалях, акциях и ярмарках. Самые яркие моменты - в галерее ТАСС.