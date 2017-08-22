Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага

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Во всех российских городах прошли праздничные мероприятия по случаю Дня государственного флага, который отмечается 22 августа.
В столице на Поклонной горе прошло выступление Кремлевской школы верховой езды, москвичи также развернули огромный российский триколор и приняли участие в торжественном шествии. Санкт-Петербург подготовил ко Дню флага программу со спортивными и развлекательными мероприятиями. В Крыму этот день стал особенным для 14-летних граждан республики, которые получили паспорта. Жители разных регионов приняли участие в праздничных фестивалях, акциях и ярмарках. Самые яркие моменты - в галерее ТАСС.