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Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага

Общество
22 августа, 19:40 UTC+3

Праздничные фестивали и шествия прошли во всех городах страны. Самые яркие моменты - в галерее ТАСС

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Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
© Сергей Киселев/АГН "Москва"
Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Праздничные мероприятия на Поклонной горе, Москва
Праздничные мероприятия на Поклонной горе, Москва
Праздничные мероприятия на Поклонной горе, Москва
© Сергей Киселев/АГН "Москва"
Празднование Дня государственного флага РФ на площади Труда, Екатеринбург
Празднование Дня государственного флага РФ на площади Труда, Екатеринбург
Празднование Дня государственного флага РФ на площади Труда, Екатеринбург
©  Донат Сорокин/ТАСС
Празднование Дня государственного флага РФ на площади Труда, Екатеринбург
Празднование Дня государственного флага РФ на площади Труда, Екатеринбург
Празднование Дня государственного флага РФ на площади Труда, Екатеринбург
© Донат Сорокин/ТАСС
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
14-летние граждане Республики Крым, получившие паспорта в День государственного флага РФ, Севастополь
14-летние граждане Республики Крым, получившие паспорта в День государственного флага РФ, Севастополь
14-летние граждане Республики Крым, получившие паспорта в День государственного флага РФ, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Сотрудники МЧС во время празднования Дня государственного флага РФ на Историческом бульваре, Севастополь
Сотрудники МЧС во время празднования Дня государственного флага РФ на Историческом бульваре, Севастополь
Сотрудники МЧС во время празднования Дня государственного флага РФ на Историческом бульваре, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
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Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
© Сергей Киселев/АГН "Москва"
Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Выступление Кремлевской школы верховой езды на Поклонной горе, Москва
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Праздничные мероприятия на Поклонной горе, Москва
© Сергей Киселев/АГН "Москва"
Празднование Дня государственного флага РФ на площади Труда, Екатеринбург
©  Донат Сорокин/ТАСС
Празднование Дня государственного флага РФ на площади Труда, Екатеринбург
© Донат Сорокин/ТАСС
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
Празднование Дня государственного флага РФ в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург
© Александр Демьянчук/ТАСС
14-летние граждане Республики Крым, получившие паспорта в День государственного флага РФ, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС
Сотрудники МЧС во время празднования Дня государственного флага РФ на Историческом бульваре, Севастополь
© Алексей Павлишак/ТАСС

Во всех российских городах прошли праздничные мероприятия по случаю Дня государственного флага, который отмечается 22 августа.

СПЕЦПРОЕКТ

Что означают цвета триколора и где его впервые подняли

Ответы - в спецпроекте ТАСС

В столице на Поклонной горе прошло выступление Кремлевской школы верховой езды, москвичи также развернули огромный российский триколор и приняли участие в торжественном шествии. Санкт-Петербург подготовил ко Дню флага программу со спортивными и развлекательными мероприятиями. В Крыму этот день стал особенным для 14-летних граждан республики, которые получили паспорта. Жители разных регионов приняли участие в праздничных фестивалях, акциях и ярмарках. Самые яркие моменты - в галерее ТАСС.

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