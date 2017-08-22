Суд опроверг выдачу разрешения Никите Белых на заключение брака в СИЗО

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы не давал разрешения на заключение брака бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взяток, с Екатериной Реферт. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Пресненский суд не давал разрешения на заключение брака бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых с его невестой. В постановлении это не оглашалось. По состоянию на 22 августа, гражданка Реферт с подобного рода заявлением в письменном виде в суд не обращалась", - уточнила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, добавив, что такой вопрос во вторник перед судом не ставился.

Ранее другой адвокат Белых Марина Ярош сообщила журналистам, что после допроса в качестве свидетеля 5 сентября Реферт будет предоставлена возможность встретиться с Белых в СИЗО для заключения брака.

Во вторник Пресненский суд провел предварительное заседание по делу Белых. Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил ему срок ареста до 4 февраля 2018. Слушание дела по существу назначено на 5 сентября в 11:00.