Пять пабликов в "ВКонтакте", которые помогают учиться

О "поколении ЕГЭ" принято тяжело вздыхать: музеям они предпочитают социальные сети, Пушкину — Оксимирона. Но нет ничего странного в том, что дети, выросшие в обнимку с планшетами, мыслят по-другому. "Каждое следующее поколение школьников воспринимает информацию иначе, чем предыдущее, — говорит преподаватель истории московского Лицея Высшей школы экономики Василий Кузнецов. — Вы умеете считать на счетах? А логарифмической линейкой воспользоваться сможете? У современного школьника в кармане лежит девайс, который все посчитает сам, надо только на кнопку нажать. У него другое восприятие реальности". Василий знает, как подстроиться под это восприятие: он тот самый учитель, что в январе этого года прочитал школьникам рэп об Иване Грозном.

Можно ворчать по поводу того, что современные дети вместо учебников читают паблики в соцсети "ВКонтакте". А можно сделать так, чтобы эти паблики их не только развлекали, но и учили — и школьников, и студентов, и тех, кто давно вырос. Мы сделали подборку таких публичных страниц, доказывающую: мемы и смешные картинки могут быть полезными. Авторы большинства из них — студенты. Создавая мемы об истории, философии или физике, они не только помогают учиться другим, но и учатся сами. "Человек лучше усваивает информацию, которую получает в момент какого-то эмоционального переживания, — говорит Василий Кузнецов. — Это может быть страх, а может быть радость". Рассказываем, как смех и радость помогают учиться.

Она развалилась

Паблик существует с 2014 года, он посвящен эпохе распада СССР и началу 1990-х годов. В постах — архивные фотографии, вырезки из газет и киноподборки.

Аудитория — более 100 тыс. человек, в основном мужчины 24–35 лет. Женщин среди читателей 16%, а школьников обоих полов — всего 5%. "Часть нашей аудитории — это те, кто ностальгируют по эпохе, для них 1990-е — это детство или отрочество, — говорит создатель страницы историк и журналист Евгений Бузев. — Вторая категория — молодежь, которая родилась либо в конце десятилетия, либо в начале нулевых. Они не находят ответов на свои вопросы в учебниках". В этом году по материалам "Она развалилась" вышла книга.

Историю последних лет у нас преподают слабо. Многие вопросы совершенно не раскрываются. Для ответа на какие-то политические вызовы сегодняшнего дня необходимо заглянуть в прошлое, понять биографию определенного человека. Так, сами того не желая, мы отчасти стали образовательным проектом Евгений Бузев

Физтехи шутят

Слоган паблика — "Мы несем "Аш Ню" (hν — это произведение постоянной Планка h на частоту излучения ν. Так в физике принято записывать энергию кванта света). "Это метафора — мы несем просвещение в массы, — говорит создатель паблика, выпускник Московского физико-технического института Михаил Ерохин. — Хотя, возможно, для некоторых "Аш Ню" звучит по-дурацки".

"Нести "Аш Ню" студенты МФТИ начали в 2010 году с онлайн-радио, которое делалось "на коленке". Сейчас в вузе есть целая медиакоманда, которая занимается и радио, и видеоблогами на YouTube, и страницами в социальных сетях. А у паблика в "ВКонтакте", который создавался как развлечение для студентов МФТИ, более 57 тыс. подписчиков. Теперь его читают и школьники, и студенты, и просто "мимопроходящие" пользователи. Аудитория в основном мужская: 66% мужчин против 34% женщин.

Сейчас наш паблик — скорее развлечение. Однако мы стараемся делать его более глубоким и просветительским, и местами это уже получается. Иногда люди пишут в комментариях: "Я не понял шутку, объясните". И другие пользователи объясняют: смотри, есть такая штука, она работает так, поэтому шутка вот так построена. Наша сверхзадача — популяризация научного образа мысли среди молодежи. А еще мне хотелось бы раскачать паблик так, чтобы это онлайн-собрание "технарей и сочувствующих" можно было вывести в полноценное офлайн-сообщество Михаил Ерохин

Comedic History

Паблик создан в 2016 году, и у него уже более 19 тыс. подписчиков. В основном это юноши, учащиеся в школе. Но более 10% читателей — мужчины старше 45 лет.

Контент — смешные картинки с комментариями и историческими аллюзиями. В альбоме группы есть шаблоны для создания мемов, и каждый подписчик может предложить свою шутку. Создатель группы — тренер по боксу Виктор Жуков, его помощник и администратор Валентин Войтенко учится на журналиста. Человеку, не увлекающемуся историей, понятен не каждый мем. Но многое проясняется в комментариях пользователей.

Мы любим историю и все, что с ней связано. Поэтому если есть возможность рассказать о каком-то историческом событии и подать это в веселом ключе, то почему бы ею не воспользоваться? Конечно, на особо значимую роль в образовании мы не претендуем, но нередко после публикации каких-то постов подписчики, не поняв шутки, идут шерстить "Википедию". Это, как мне кажется, уже неплохо Валентин Войтенко

Лев Толстой. Секрет успеха

Паблик существует с 2015 года, у него более 16 тыс. подписчиков. Как говорит его создатель, выпускник литературного института имени Горького Иван Роговой, никакой рекламы не понадобилось — "удивительно быстро разлетелось только на репостах".

Авторы выбирают цитаты из дневников и записных книжек русского писателя, сопровождая их иллюстрациями. В первом посте была запись: "22 сентября. Я очень опустился". Подписчики узнают, сколько Толстой проигрывал в карты и как он "тяготился одиночеством, праздностью и отсутствием женщин". Это возможность узнать неизвестного Толстого — хотя все дневники давно опубликованы, мало кто их читает. Основная аудитория паблика — девушки от 18 до 27 лет.

Я очень люблю Льва Николаевича Толстого. Я читал все его главные произведения. И видел, что многие из них сильно различаются — как будто их два разных человека писали. Я захотел понять, в чем дело, и стал читать его дневники. И узнал совсем не того Толстого, к которому мы привыкли в школе. А еще у меня много друзей, которые много работают и ненавидят себя за каждый момент безделья. И мне казалось, что пример Льва Николаевича, который иногда позволял себе не работать, но стал великим, может кого-то поддержать. Он мог писать в дневнике, что "сегодня опять ничего не делал". Но при этом у него есть 90-томное собрание сочинений Иван Роговой

Философия для тупых

"Тут мы будем обрисовывать простым языком сложные мысли всяких там философов. Чисто раскидаем на пальцах об истории философии, ее предназначении, персоналиях", — пообещал создатель паблика Владислав Зубов в первом посте. Он был опубликован совсем недавно — в мае этого года.

За несколько месяцев существования у паблика набралось чуть более тысячи подписчиков, в основном это юноши от 18 до 21. Сам Владислав Зубов — студент, он учится на экономиста. Как признается сам — "для галочки": философия и психология ему гораздо интереснее.

Я считаю, что философия — это наука о жизни. Но если ты читаешь какого-нибудь Канта, то ничего не поймешь. Простых разъяснений философских теорий я в интернете не видел. Мне всегда приходилось читать много материалов, чтобы что-то понять. А еще говорят, что, если хочешь чему-то научиться, надо учить этому других. Я начал растолковывать теории простым языком. Сначала это было просто хобби. Теперь я сижу и "катаю" статьи Владислав Зубов

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова, Виктория Сальникова