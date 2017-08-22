Джордж Клуни пожертвовал $1 млн на борьбу с расизмом после столкновений в Шарлотсвилле

Серебренникова поместили в изолятор временного содержанияПроисшествия 22 августа, 21:20
В МИД РФ объяснили проблемы с выдачей виз неэффективностью работы дипмиссии СШАПолитика 22 августа, 21:06
ФИФА осудила публикации хакерами информации о медицинских данных футболистовСпорт 22 августа, 21:01
МИД РФ: заявления США по химоружию могут делаться для усиления вмешательства в дела СирииПолитика 22 августа, 20:58
Джордж Клуни пожертвовал $1 млн на борьбу с расизмом после столкновений в ШарлотсвиллеОбщество 22 августа, 20:47
"Яндекс" запустил новую версию поисковикаЭкономика и бизнес 22 августа, 20:38
СМИ: апелляция "Реала" на дисквалификацию Криштиану Роналду отклоненаСпорт 22 августа, 20:24
По делу Серебренникова в розыск объявлена продюсер Екатерина ВороноваПроисшествия 22 августа, 20:19
ООН обеспокоена сообщениями об авиаударах коалиции США по РаккеМеждународная панорама 22 августа, 20:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Благотворительный фонд актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль пожертвовал $1 млн правозащитной организации на борьбу с расизмом и проявлениями ненависти в США. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении актера.
"Амаль и я хотим высказаться в поддержку продолжающейся борьбы за всеобщее равенство и оказать финансовое содействие", - отмечается в нем. Супруги направили деньги в адрес американской организации под названием Southern Poverty Law Center, которая осуществляет мониторинг деятельности более 1,6 тыс. экстремистских групп в США. Она также оказывает юридическую помощь жертвам расизма и участвует в образовательных программах, посвященных воспитанию толерантности.
"Мы гордимся возможностью поддержать Southern Poverty Law Center в ее усилиях по предотвращению жестокого экстремизма в США, - отмечается в заявлении, которое приводит Hollywood Reporter. - То, что произошло в Шарлотсвилле и что происходит по всей стране, требует нашего коллективного участия в деле борьбы с ненавистью".
В августе благотворительная организация супругов Клуни, которая носит название "Фонд за справедливость", пожертвовала $2,25 млн на развитие нескольких школ для 3 тыс. детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане.