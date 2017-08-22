Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джордж Клуни пожертвовал $1 млн на борьбу с расизмом после столкновений в Шарлотсвилле

Общество
22 августа, 20:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, августа. /ТАСС

Деньги были направлены американской организации Southern Poverty Law Center, осуществляющей мониторинг деятельности более 1,6 тыс. экстремистских групп в США

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джордж Клуни

Джордж Клуни

© EPA/PETER FOLEY/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Благотворительный фонд актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль пожертвовал $1 млн правозащитной организации на борьбу с расизмом и проявлениями ненависти в США. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении актера.

Галерея
6 фото
© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

"Амаль и я хотим высказаться в поддержку продолжающейся борьбы за всеобщее равенство и оказать финансовое содействие", - отмечается в нем. Супруги направили деньги в адрес американской организации под названием Southern Poverty Law Center, которая осуществляет мониторинг деятельности более 1,6 тыс. экстремистских групп в США. Она также оказывает юридическую помощь жертвам расизма и участвует в образовательных программах, посвященных воспитанию толерантности.

"Мы гордимся возможностью поддержать Southern Poverty Law Center в ее усилиях по предотвращению жестокого экстремизма в США, - отмечается в заявлении, которое приводит Hollywood Reporter. - То, что произошло в Шарлотсвилле и что происходит по всей стране, требует нашего коллективного участия в деле борьбы с ненавистью".

В августе благотворительная организация супругов Клуни, которая носит название "Фонд за справедливость", пожертвовала $2,25 млн на развитие нескольких школ для 3 тыс. детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
Персоны
Клуни, Джордж
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
2
"Яндекс" запустил новую версию поисковика
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы
5
По делу Серебренникова в розыск объявлена продюсер Екатерина Воронова
6
Иностранцам на "Армии-2017" впервые показали робота "Нерехта" в "бою"
7
США отправили на Украину первую партию угля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама