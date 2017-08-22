Джордж Клуни пожертвовал $1 млн на борьбу с расизмом после столкновений в Шарлотсвилле

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Благотворительный фонд актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль пожертвовал $1 млн правозащитной организации на борьбу с расизмом и проявлениями ненависти в США. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении актера.

"Амаль и я хотим высказаться в поддержку продолжающейся борьбы за всеобщее равенство и оказать финансовое содействие", - отмечается в нем. Супруги направили деньги в адрес американской организации под названием Southern Poverty Law Center, которая осуществляет мониторинг деятельности более 1,6 тыс. экстремистских групп в США. Она также оказывает юридическую помощь жертвам расизма и участвует в образовательных программах, посвященных воспитанию толерантности.

"Мы гордимся возможностью поддержать Southern Poverty Law Center в ее усилиях по предотвращению жестокого экстремизма в США, - отмечается в заявлении, которое приводит Hollywood Reporter. - То, что произошло в Шарлотсвилле и что происходит по всей стране, требует нашего коллективного участия в деле борьбы с ненавистью".

В августе благотворительная организация супругов Клуни, которая носит название "Фонд за справедливость", пожертвовала $2,25 млн на развитие нескольких школ для 3 тыс. детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане.