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Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью

Общество
22 августа, 22:36 UTC+3 ТАСС ТАСС 22, августа. /ТАСС

Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов, 500 рублей мужчина выплатил монетами в 1 копейку

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ТАСС, 22 августа. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель в Кирове погасил долг по страховым взносам в Пенсионный фонд в размере 42 тыс. рублей мелкими монетами, в том числе номиналом в 1 копейку. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области.

"Должник был приглашен на прием для решения вопросов оплаты задолженности. Проходить через контрольно-пропускной пункт в здании Службы [судебных приставов] ему пришлось не один раз - в уплату долга он принес несколько тяжелых банковских мешков и коробку из-под "чупа-чупсов" с монетами достоинством в 1 копейку на сумму 500 рублей", - говорится в сообщении.

При этом в управлении отметили, что деньги в уплату задолженности по исполнительному производству были приняты в установленном законом порядке. Разбирать монеты пришлось нескольким специалистам по ведению депозитного счета. "При этом должнику пришлось ждать в течение довольно длительного времени, пока денежные средства были пересчитаны, а ему на руки была выдана квитанция установленного образца", - добавили в ведомстве.

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