Минприроды: в РФ утилизируют только 7% коммунальных отходов

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Глава Минприроды России Сергей Донской сообщил, что только 7% твердых коммунальных отходов утилизируются в России. Об этом министр сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Когда мы говорим об утилизации твердых коммунальных отходов, цифра звучит 7%", - сказал он.
Донской отметил, что это "очень мало". "На сегодняшний день мы считаем, что это одна из ключевых проблем, которую нужно решать, с этой проблемой нужно бороться", - добавил министр.
Глава Минприроды пояснил, что 7% отходов "перерабатываются, остальное как раз складируется, а где-то просто выбрасывается". "Это как раз относится к тем самым незаконным свалкам, с которыми тоже надо бороться", - заключил он.
По данным министерства, в России ежегодно насчитывается 50 млн т твердых коммунальных отходов.