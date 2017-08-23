СМИ: бастующие грузчики и администрация аэропорта Брюсселя достигли соглашения

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Бастующие грузчики и администрация аэропорта Брюсселя пришли к соглашению, которое позволит прекратить забастовку. Об этом сообщил во вторник телеканал RTL.

Забастовку проводит персонал компании Swissport - одного из двух подрядчиков аэропорта, который обеспечивает до 60% погрузочно-разгрузочных работ с багажом пассажиров. Сотрудники протестуют против недостатка рабочих и загруженного графика.

Во вторник в Брюсселе были задержаны более 400 рейсов, отменены 28. Забастовка затронула свыше 30 тыс. пассажиров, многие из которых не смогли получить свой багаж по прибытию, еще 3 тыс. человек не смогли вылететь из-за отмены рейсов.

При этом, по последним данным, рейсы в Москву вылетают по расписанию.

Администрация аэропорта ранее рекомендовала пассажирам прибывших рейсов не ожидать выдачи багажа, а возвращаться домой, предварительно заполнив стандартный запрос об утере чемоданов.