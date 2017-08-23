В Якутии заявили о наличии средств на возмещение ущерба от паводка арктическим районам

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ЯКУТСК, 23 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Общий ущерб от паводка в Якутии предварительно оценивается в 282 млн рублей. При этом республиканский фонд ЧС был увеличен на 165 млн и составил 335 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.
"Предварительный ущерб от паводка в республике составил 282 млн рублей. В связи с этим республиканский фонд ЧС увеличен на 165 млн рублей и в общей сложности составил 335 млн рублей. Этих средств должно хватить на ликвидацию последствий паводка в республике", - сказал Колодезников.
Напомним, на севере Якутии минувшая зима выдалась аномально теплой и снежной. Большие снегозапасы, нормы которых были превышены в пять раз, в весенне-летний период привели к сильным паводкам и нанесли больший урон арктическим районам республики: Среднеколымскому, Нижнеколымскому, Абыйскому, Усть-Янскому. В некоторых районах вода до сих пор держится на критическом уровне. Режим ЧС по-прежнему действует в двух населенных пунктах Среднеколымского района (в селах Аргахтах и Сватай), а также в селе Андрюшкино Нижнеколымского района.
Кроме того, был затоплен населенный пункт Березовка Среднеколымского района, где вода уже спала и людям выплачена единовременная материальная помощь в сумме 8,5 млн рублей.