Пучков вылетел в Ростов-на-Дону для контроля за организацией помощи пострадавшим от пожара

ТАСС, 23 августа. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ростов-на-Дону для контроля за принимаемыми мерами по ликвидации последствий масштабного пожара и организацией помощи пострадавшим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Глава МЧС России посетит пострадавших в результате пожара, а также проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором будут рассмотрены вопросы ликвидации последствий пожара и оказания помощи пострадавшим", - сказал собеседник агентства.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Возгорание было ликвидировано спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, девять из них были госпитализированы. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК проводит проверку по факту гибели человека.