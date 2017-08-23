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Пучков вылетел в Ростов-на-Дону для контроля за организацией помощи пострадавшим от пожара

Общество
23 августа, 7:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Глава МЧС также проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

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ТАСС, 23 августа. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ростов-на-Дону для контроля за принимаемыми мерами по ликвидации последствий масштабного пожара и организацией помощи пострадавшим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Глава МЧС России посетит пострадавших в результате пожара, а также проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором будут рассмотрены вопросы ликвидации последствий пожара и оказания помощи пострадавшим", - сказал собеседник агентства.

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Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Возгорание было ликвидировано спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, девять из них были госпитализированы. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК проводит проверку по факту гибели человека.

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