Пучков вылетел в Ростов-на-Дону для контроля за организацией помощи пострадавшим от пожара

Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития "Южные Курилы"Экономика и бизнес 23 августа, 7:15
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать СШАМеждународная панорама 23 августа, 6:54
Трамп утверждает, что ни один президент США не добился столь многого, как он за полгодаМеждународная панорама 23 августа, 6:43
Дождь, гроза, порывистый ветер и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 23 августа, 6:08
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джонс сдал положительный допинг-тестСпорт 23 августа, 5:09
Медведев потребовал не допускать резких скачков цен на рыбу в РоссииЭкономика и бизнес 23 августа, 4:38
"Локомотив" арендовал автора победного гола в финале Евро-2016 ЭдераСпорт 23 августа, 3:38
Рябков считает, что в ситуации с визами США принесли в жертву идею свободыПолитика 23 августа, 3:26
Клуб НБА "Кливленд" обменял Ирвинга в "Бостон"Спорт 23 августа, 3:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 августа. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ростов-на-Дону для контроля за принимаемыми мерами по ликвидации последствий масштабного пожара и организацией помощи пострадавшим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"Глава МЧС России посетит пострадавших в результате пожара, а также проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором будут рассмотрены вопросы ликвидации последствий пожара и оказания помощи пострадавшим", - сказал собеседник агентства.
Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Возгорание было ликвидировано спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина.
Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, девять из них были госпитализированы. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК проводит проверку по факту гибели человека.