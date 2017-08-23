Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поручил уделять особое внимание реконструкции и строительству школ на Сахалине

Общество
23 августа, 8:00 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 23, августа. /ТАСС

Глава правительства также указал на важность решения социально-экономических задач в регионе, в частности, вопроса о ликвидации ветхого жилья

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко уделять особое внимание реконструкции и строительству школ в регионе.

"Прошу уделять этому особое внимание", - сказал он на встрече с главой Сахалина, получив доклад о реализации программы реконструкции и строительства школ.

По словам Медведева, требования к школьному образованию растут. "Материально-техническая основа среднего образования должна кардинальным образом поменяться. Мы этим занимаемся по всех стране, нужно заниматься этим и на Сахалине", - заключил премьер.

Кожемяко рассказал, что в Сахалинской области принято решение о строительстве минимум двух школ. За пять лет планируется соответствующую программу выполнить, что даст значительное снижение числа детей, обучающихся во вторую смену.

Председатель правительства обратил внимание на важность решения социально-экономических задач в регионе. "Развитие есть. Я вижу это и по состоянию дорог, они все-таки лучше становятся по сравнению с тем, что я видел, во всяком случае, несколько лет назад", - заметил Медведев.

Одной из важных проблем, которая требует решения, премьер назвал необходимость ликвидации ветхого жилья. Губернатор доложил, что в этом году планируется завершить программу расселения ветхого жилья признанного таковым до 2012 года.

Кроме того, готовятся еще две программы - на 2018-2022 и на 2022-2025 годы, в рамках которого планируется расселить еще порядка 470 тыс. кв. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Персоны
Кожемяко, Олег Николаевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
3
Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью
4
Медведев потребовал не допускать резких скачков цен на рыбу в России
5
"Яндекс" запустил новую версию поисковика
6
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
7
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама