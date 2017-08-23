Медведев поручил уделять особое внимание реконструкции и строительству школ на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко уделять особое внимание реконструкции и строительству школ в регионе.

"Прошу уделять этому особое внимание", - сказал он на встрече с главой Сахалина, получив доклад о реализации программы реконструкции и строительства школ.

По словам Медведева, требования к школьному образованию растут. "Материально-техническая основа среднего образования должна кардинальным образом поменяться. Мы этим занимаемся по всех стране, нужно заниматься этим и на Сахалине", - заключил премьер.

Кожемяко рассказал, что в Сахалинской области принято решение о строительстве минимум двух школ. За пять лет планируется соответствующую программу выполнить, что даст значительное снижение числа детей, обучающихся во вторую смену.

Председатель правительства обратил внимание на важность решения социально-экономических задач в регионе. "Развитие есть. Я вижу это и по состоянию дорог, они все-таки лучше становятся по сравнению с тем, что я видел, во всяком случае, несколько лет назад", - заметил Медведев.

Одной из важных проблем, которая требует решения, премьер назвал необходимость ликвидации ветхого жилья. Губернатор доложил, что в этом году планируется завершить программу расселения ветхого жилья признанного таковым до 2012 года.

Кроме того, готовятся еще две программы - на 2018-2022 и на 2022-2025 годы, в рамках которого планируется расселить еще порядка 470 тыс. кв. м.