Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" свободны в выражении своей позиции. Об этом заявил журналистам секретарь Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, комментируя спор в соцсетях депутатов Ирины Родниной и Натальи Поклонской вокруг фигуры Николая II.
"Депутаты свободны в высказывании своей позиции", - сказал Неверов, выразив надежду, что те, кто следит за дискуссией между Родниной и Поклонской, "для себя какие-то выводы сделают".
"В этом "Единая Россия" отличается от всех - у нас дискуссия свободна", - подчеркнул секретарь Генсовета партии. Он напомнил, что Поклонская по данному вопросу уже давно заявляет свою позицию "на что Ирина Константиновна (Роднина) в интернете ответила". "И, соответственно, они как бы обменялись любезностями", - констатировал Неверов.
Отвечая на вопрос, кого поддерживают остальные члены Генсовета "Единой России" в этой дискуссии, парламентарий выразил уверенность, что "здесь не нужно на какую-то сторону" кого-то ставить. "Здесь вопрос в том, что есть мнение и это мнение может быть выражено каждым человеком. При этом очень хорошо, что при одной или другой позиции нет категорийности: что мы вот это будем запрещать, а это будем разрешать", - заключил Неверов.
Роднина в своем аккаунте в Instagram опубликовала скриншот дискуссии с Поклонской, которая подвергла критике позицию Родниной об историческом вкладе Николая II.
Хотелось бы посоветовать новому гражданину РФ не путать уважение к традициям и истории нашей Родины с иступленным фанатизмом к личности,признанной самой церковью мучеником, а не святым.