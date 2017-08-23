Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" свободны в выражении своей позиции. Об этом заявил журналистам секретарь Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, комментируя спор в соцсетях депутатов Ирины Родниной и Натальи Поклонской вокруг фигуры Николая II.

"Депутаты свободны в высказывании своей позиции", - сказал Неверов, выразив надежду, что те, кто следит за дискуссией между Родниной и Поклонской, "для себя какие-то выводы сделают".

"В этом "Единая Россия" отличается от всех - у нас дискуссия свободна", - подчеркнул секретарь Генсовета партии. Он напомнил, что Поклонская по данному вопросу уже давно заявляет свою позицию "на что Ирина Константиновна (Роднина) в интернете ответила". "И, соответственно, они как бы обменялись любезностями", - констатировал Неверов.

Отвечая на вопрос, кого поддерживают остальные члены Генсовета "Единой России" в этой дискуссии, парламентарий выразил уверенность, что "здесь не нужно на какую-то сторону" кого-то ставить. "Здесь вопрос в том, что есть мнение и это мнение может быть выражено каждым человеком. При этом очень хорошо, что при одной или другой позиции нет категорийности: что мы вот это будем запрещать, а это будем разрешать", - заключил Неверов.

Роднина в своем аккаунте в Instagram опубликовала скриншот дискуссии с Поклонской, которая подвергла критике позицию Родниной об историческом вкладе Николая II.

Хотелось бы посоветовать новому гражданину РФ не путать уважение к традициям и истории нашей Родины с иступленным фанатизмом к личности,признанной самой церковью мучеником, а не святым. Публикация от Роднина Ирина (@irina.rodnina) Авг 21 2017 в 7:39 PDT