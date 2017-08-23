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Столичное МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и граде

Общество
23 августа, 9:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

В ближайшие один - два часа с сохранением на день и ближайшие сутки ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Столичный главк МЧС распространил экстренное сообщение о сильном дожде и граде в ближайшее время. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в непогоду необходимо быть крайне острожными.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие один - два часа с сохранением на день 23 августа и ближайшие сутки 24 августа в Москве прогнозирует местами сильный дождь, грозу, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сказал собеседник агентства.

В случае ухудшения погоды необходимо быть крайне внимательными и аккуратными - находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также соблюдать на дороге правила дорожного движения.

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