Глава МЧС попросит наградить ростовского спасателя, пострадавшего при тушении пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков навестил пострадавших в результате пожара в больнице Ростова-на-Дону. Как передает корреспондент ТАСС, прилетев в город министр из аэропорта направился в городскую больницу скорой медицинской помощи №2, чтобы навестить пострадавших.

Особое внимание Пучков уделил начальнику дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС МЧС России по Ростовской области подполковнику внутренней службы Валерию Розову, пострадавшему в ходе ликвидации пожара. Беседуя с ним, глава МЧС пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения на службу. Пучков высоко оценил действия офицера по организации тушения пожара и сообщил, что будет ходатайствовать о представлении его к государственной награде.

Врачи больницы доложили главе МЧС о принимаемых мерах и оказываемой медицинской помощи пострадавшим. Министр пообщался с пострадавшими и поинтересовался состоянием их здоровья.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, в результате пожара в Ростове-на-Дону за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых в настоящее время находятся в лечебных учреждениях.