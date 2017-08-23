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Глава МЧС попросит наградить ростовского спасателя, пострадавшего при тушении пожара

Общество
23 августа, 12:57 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, августа. /ТАСС

Владимир Пучков лично пообщался с подполковником внутренней службы Валерием Розовым, пострадавшим при ликвидации пожара, и пожелал ему скорейшего выздоровления

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков навестил пострадавших в результате пожара в больнице Ростова-на-Дону. Как передает корреспондент ТАСС, прилетев в город министр из аэропорта направился в городскую больницу скорой медицинской помощи №2, чтобы навестить пострадавших.

Особое внимание Пучков уделил начальнику дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС МЧС России по Ростовской области подполковнику внутренней службы Валерию Розову, пострадавшему в ходе ликвидации пожара. Беседуя с ним, глава МЧС пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения на службу. Пучков высоко оценил действия офицера по организации тушения пожара и сообщил, что будет ходатайствовать о представлении его к государственной награде.

Врачи больницы доложили главе МЧС о принимаемых мерах и оказываемой медицинской помощи пострадавшим. Министр пообщался с пострадавшими и поинтересовался состоянием их здоровья.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, в результате пожара в Ростове-на-Дону за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых в настоящее время находятся в лечебных учреждениях.

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