Глава МЧС попросит наградить ростовского спасателя, пострадавшего при тушении пожара

Меркушкин: отставание на строительстве "Самара-Арены" будет устранено в сентябреСпорт 23 августа, 14:09
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceXКосмос 23 августа, 14:08
Мужская сборная России по волейболу довольна условиями проживания на ЧЕСпорт 23 августа, 14:06
Российский гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнениях на перекладинеСпорт 23 августа, 14:01
Серебряный призер ЧМ-2017 ходок Широбоков завершил сезонСпорт 23 августа, 14:00
Министр спорта РФ Колобков примет участие в забеге в рамках ВЭФ-2017Спорт 23 августа, 13:58
Манчини: "Зенит" проиграл "Утрехту", потому что невозможно выигрывать в каждом матчеСпорт 23 августа, 13:56
КРЭТ передал Минобороны комплексы "Витебск", "Красуха" и "Москва"Армия и ОПК 23 августа, 13:53
Собянин: парк "Сад будущего" откроется в московском районе Ростокино в сентябреОбщество 23 августа, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков навестил пострадавших в результате пожара в больнице Ростова-на-Дону. Как передает корреспондент ТАСС, прилетев в город министр из аэропорта направился в городскую больницу скорой медицинской помощи №2, чтобы навестить пострадавших.
Особое внимание Пучков уделил начальнику дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС МЧС России по Ростовской области подполковнику внутренней службы Валерию Розову, пострадавшему в ходе ликвидации пожара. Беседуя с ним, глава МЧС пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения на службу. Пучков высоко оценил действия офицера по организации тушения пожара и сообщил, что будет ходатайствовать о представлении его к государственной награде.
Врачи больницы доложили главе МЧС о принимаемых мерах и оказываемой медицинской помощи пострадавшим. Министр пообщался с пострадавшими и поинтересовался состоянием их здоровья.
По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, в результате пожара в Ростове-на-Дону за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых в настоящее время находятся в лечебных учреждениях.