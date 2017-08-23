Церемонии развода караулов в Кремле временно прекратят на время фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Церемонии развода конных и пеших караулов не будут проводиться в Кремле во время фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

"В связи с занятостью подразделений Президентского полка в подготовке и проведении мероприятий X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", церемониальный развод пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля 26 августа, а также 2 и 9 сентября 2017 года проводиться не будет", - отметили в пресс-службе ФСО.

Торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводится по субботам с апреля по октябрь. Она стала одним из новых символов Москвы, наряду с ритуалом смены часовых Почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата. Развод гвардейских караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, закрепленных в воинских уставах и артикулах с петровских времен, хотя подобные церемониалы существовали еще при Великом князе Иване III.

Нынешний сезон - уже тринадцатый по счету. Посмотреть церемонию может любой желающий, имеющий входной билет в Кремль. Традиционные элементы церемонии - различные перестроения и выполнение специальных строевых приемов с оружием. Также неизменной "визитной карточкой" кремлевцев является строевой шаг.