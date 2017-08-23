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Роскомнадзор разработал методику подсчета пользователей платных аудиовизуальных серверов

Общество
23 августа, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Методика позволит ведомству вносить информационные ресурсы, доступ к которым предоставляется за плату или при условии просмотра рекламы, в реестр аудиовизуальных сервисов

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор разработал методику по подсчету пользователей платных аудиовизуальных серверов, находящихся на территории России, соответствующий приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на официальном сайте Роскомнадзора.

"В Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ Роскомнадзора "Об утверждении методики определения количества пользователей сайта, которые используются для формирования и (или) организации распространения совокупности аудиовизуальных произведений, в сутки", - отмечено в заявлении.

Документ разработан в рамках реализации статьи 10.5 Федерального закона №149-ФЗ, устанавливающего правовой статус аудиовизуальных сервисов.

"Методика позволит Роскомнадзору обеспечить единый подход к определению количества пользователей сайтов аудиовизуальных сервисов, доступ к которым предоставляется за плату или при условии просмотра рекламы... и внесения таких информационных ресурсов в реестр аудиовизуальных сервисов", - подчеркнуто в сообщении регулятора.

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