Власти Астрахани заключат договоры с сельскими районами для выдачи земель льготникам

АСТРАХАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Астрахань не располагает земельными участками, которые могли бы быть выделены льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. Для решения проблемы администрация города заключит договоры с муниципальными сельскими районами, сообщил в среду губернатор Астраханской области Александр Жилкин в ходе брифинга по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Тема выделения бесплатных земельных участков многодетным семьям в Астрахани была затронута накануне в рамках встречи Жилкина с президентом. Глава государства поручил решать этот вопрос интенсивнее, подчеркнув, что его "нельзя затягивать". Проблема в целом касается более 3 тыс. человек.

"Мы искали законодательные решения, чтобы найти участки поближе к Астрахани, выстроить модель соответствующего договора с муниципальными сельскими образованиями, чтобы они подарили эту землю для горожан. Такие решения найдены, сейчас они оформляются. <…> Думаю, к концу года люди будут уже получать эту землю с перспективой того, что там будут и свет, и газ, и вода", - сказал Жилкин.

Он отметил, что затягивание процедуры выделения земельных участков льготным категориям граждан связано "с ограниченными земельными ресурсами города". "Он (город) очень плотно заселен. Выделить отдельно огромное количество земельных участков по заявлениям... практически городу нереально. Отдельные участки, которые есть, они незначительны по объему", - добавил Жилкин.

Вопрос об обеспечении многодетных семей в Астрахани земельными участками был поднят местной жительницей в ходе "Прямой линии" с президентом, отметил губернатор.

Он также обратил внимание, что в рамках подготовки "Прямой линии" президенту РФ поступило более 300 обращений из Астраханской области. Многие вопросы "не требуют большого объема финансирования" и возникли только из-за того, что "порой чиновники просто не хотят решать проблемы". Жилкин подчеркнул, что все обращения граждан взяты на контроль, работа по ним уже идет.