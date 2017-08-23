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Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"

Общество
23 августа, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Эксперты РАНХиГС пришли к выводу, что постоянно включены в "теневой" рынок труда в России 31,4% или 23 млн работников

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Доля работников, вовлеченных с различной интенсивностью в некриминальный "теневой" рынок труда (то есть ежемесячно имеют неоформленную работу или получают зарплату "в конверте"), выросла в России до 44,8% с 40,3% в 2016 году. При этом постоянно включены в "теневой" рынок труда 31,4% или 23 млн работников (годом ранее этот показатель составлял 28,8%). Об этом говорится в исследовании Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

"Результаты мониторинга констатируют, что в современной нестабильной экономической ситуации наблюдается тренд на расширение вовлеченности граждан в "теневую" занятость. Наиболее заметно этот процесс происходит за счет работников, занятых дополнительной, временной работой", - поясняют эксперты.

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Чаще всего не оформляют трудовые отношения самозанятые - 62,2% из них работают без официального оформления.

Эксперты пришли к выводу, что пока государству не удается стимулировать работающих граждан выйти из "тени". "Предлагаемые меры, в частности, принятие закона о самозанятых или расширение безналичной формы расчета, не принесли должного эффекта. Во-первых, закон о самозанятости охватывает небольшую аудиторию самозанятых; во-вторых, граждане не стремятся к постановке на учет, так как не уверены в том какие дальнейшие действия ожидать от государственных органов управления", - подчеркивается в исследовании.

Кроме того, для многих самозанятость - это дополнительная форма дохода семьи, носящая эпизодический характер, "поэтому стоимость права ведения самостоятельной деятельности им не по "карману".

Исследование было проведено на основе социологического опроса 1600 человек занятого населения в возрасте 18 лет и старше в 35 субъектах РФ. Опрос проводился методом личного интервью.

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