Пучков требует не допустить новых возгораний на юге РФ с учетом неблагоприятного прогноза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от властей Ростовской области принять все необходимые меры для недопущения новых очагов возгораний как в области, так и в соседних регионах юга страны.

"Необходимо усилить работу всех ведомств региона, так как с учетом неблагоприятного прогноза ситуация еще может обостряться", - заявил министр, выступая на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и правительства Ростовской области.

Он отметил, что, согласно прогнозу, сложная пожароопасная обстановка сейчас складывается в Ростовской области, в Краснодарском крае, а также в Волгоградской области.

Пучков поручил начальнику Южного регионального центра МЧС Игорю Одеру выполнять задачи по прикрытию пожароопасных регионов. "Вся группировка продолжает работать на местах и выполнять свои задачи. С учетом прогноза погоды ставлю задачу прикрытия наиболее пожароопасных регионов на юге страны", - сказал глава МЧС.