Более 300 человек примут участие в смене ОНФ для молодых журналистов на "Тавриде" в Крыму

Заседание Басманного суда Москвы по делу Серебренникова. ВидеотрансляцияПроисшествия 23 августа, 12:42
"Газпромнефть-Аэро" увеличит поставки авиатоплива на Чукотку на 50%ТЭК 23 августа, 12:41
Матч-открытие ЧЕ-2017 должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчейСпорт 23 августа, 12:29
Российско-армянские отношения. ДосьеБиографии и справки 23 августа, 12:27
Ученые ЮУрГУ работают над созданием солнечных батарейНовости партнеров 23 августа, 12:25
Мещеряков: португальский футболист Эдер усилит атакующую линию "Локомотива"Спорт 23 августа, 12:14
"Калашников" разработал для полиции спецмашину "Щит"Армия и ОПК 23 августа, 12:01
Bild: бывший главный тренер ФК "Боруссия" Тухель может сменить Конте в "Челси"Спорт 23 августа, 11:57
Визиты президента Армении Сержа Саргсяна в РФ. ДосьеБиографии и справки 23 августа, 11:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 300 человек, как ожидается, примут участие в смене, организованной Всероссийским народным фронтом (ОНФ) на молодежном форуме "Таврида" в Крыму. Об этом сообщила в среду пресс-служба ОНФ.
"ОНФ проведет с 26 по 31 августа на образовательном форуме "Таврида" в Крыму на Бакальской косе свою смену для молодых журналистов", - говорится в сообщении.
"В работе смены примут участие более трехсот человек: молодые журналисты, блогеры со всех регионов страны, главные редакторы, талантливые специалисты-практики медиасферы", - отмечает пресс-служба.
По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, в этом году для участников смены подготовлена "особенная программа, которая кардинально отличается от того, что было на "Тавриде" раньше". Работа смены пройдет в рамках так называемых "профильных школ" - это Телешкола, интернет-школа и школа печатных СМИ, которые будут организованы в партнерстве с крупными российскими компаниями.
Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела и преподавания истории. Соответственно по каждому направлению на форуме проводится восемь тематических смен.
Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр") в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.