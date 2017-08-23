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Более 300 человек примут участие в смене ОНФ для молодых журналистов на "Тавриде" в Крыму

Общество
23 августа, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Смена пройдет с 26 по 31 августа на Бакальской косе

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 300 человек, как ожидается, примут участие в смене, организованной Всероссийским народным фронтом (ОНФ) на молодежном форуме "Таврида" в Крыму. Об этом сообщила в среду пресс-служба ОНФ.

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"ОНФ проведет с 26 по 31 августа на образовательном форуме "Таврида" в Крыму на Бакальской косе свою смену для молодых журналистов", - говорится в сообщении.

"В работе смены примут участие более трехсот человек: молодые журналисты, блогеры со всех регионов страны, главные редакторы, талантливые специалисты-практики медиасферы", - отмечает пресс-служба.

По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, в этом году для участников смены подготовлена "особенная программа, которая кардинально отличается от того, что было на "Тавриде" раньше". Работа смены пройдет в рамках так называемых "профильных школ" - это Телешкола, интернет-школа и школа печатных СМИ, которые будут организованы в партнерстве с крупными российскими компаниями.

Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела и преподавания истории. Соответственно по каждому направлению на форуме проводится восемь тематических смен.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр") в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.

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