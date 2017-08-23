Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин: парк "Сад будущего" откроется в московском районе Ростокино в сентябре

Общество
23 августа, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Восстановленный парк бывшей дворянской усадьбы станет одним из крупнейших в городе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Новый парк "Сад будущего" откроется в районе Ростокино на северо-востоке Москвы в сентябре, в рамках его комплексного благоустройства будет воссоздана структура дворянской усадьбы 18 века, располагавшейся на этом месте. Всего же в 2017 году в столице будет создано 56 новых парков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в ходе осмотра работ по благоустройству парка.

"Мы продолжаем программу создания новых парков, которые появляются на месте неухоженных городских территорий. Всего в 2017 году в Москве будет создано 56 новых парков, абсолютное большинство которых находится за пределами центра, в шаговой доступности от жилых кварталов. Здесь, в Ростокине, в сентябре будет открыт новый большой парк "Сад будущего" - восстановленный парк бывшей дворянской усадьбы, в котором сохранено дыхание старины и созданы условия для качественного современного отдыха", - сказал Собянин.

В ходе общения с инициативной группой местных жителей мэр отметил, что на северо-востоке вдоль реки Яузы будет создан "один из самых крупнейших парков в нашем городе".

"Последовательно несколько лет превращаем богом забытую запущенную территорию вокруг Яузы в одну из самых лучших, благоустроенных, красивых территорий, красивых мест Москвы, уже около 70 гектаров сделали. В этом году сделаем еще порядка 80 гектаров. В следующем году, и вообще в целом, эта территория будет насчитывать около тысячи гектаров", - сказал Собянин.

По его словам, вокруг этой территории проживает около миллиона человек.

О парке

Парк "Сад будущего" в Ростокине находится вблизи станции метро "Ботанический сад", его основная территория расположена на месте бывшей дворянской усадьбы Леоново, которая сгорела в начале ХХ века. Сегодня от усадебного комплекса сохранились пруд, церковь Ризоположения Пресвятой Богородицы, элементы дорожно-тропиночной сети, аллея старых лип и трехсотлетний дуб.

Частичное благоустройство парка было проведено в 2004 году, однако в последующие годы он не получал необходимого ухода. В 2016 году правительство Москвы приняло решение о комплексном благоустройстве "Сада будущего", которое началось в июле 2017 года.

Общая площадь благоустройства составляет 21 гектар, центральным элементом проекта является восстановление по историческим картам структуры усадьбы "Леоново", существовавшей в XVIII-ХIX вв. Для этого будут проведены работы по реконструкции липовой аллеи, благоустройству главной подъездной аллеи усадьбы, которая станет основной аллеей парка, обустройство регулярного сада на месте одного из бывших строений усадьбы, где планируется проводить культурно-массовые мероприятия.

Также будет воссоздан исторический партерный цветник, реконструирован ансамбль из парадной аллеи и уединенных площадок на месте бывшего парадного двора усадьбы. Также среди запланированных работ - устройство променада вокруг Леоновского пруда с прогулочными дорожками, мостиком и лестничными спусками к воде.

На территории парка москвичей будут ждать более 20 павильонов, пункты проката, кафе, детские площадки, три спортивные зоны с тренажерами, велодорожка протяженностью около двух километров и экотропа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росавиация опровергла сообщение о лишении 5 тыс. пилотов лицензии
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Президент ФРГ: Россия сознательно выстраивает линию на противоборство с Западом
4
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX
5
Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"
6
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
7
Заседание суда по делу Серебренникова. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама