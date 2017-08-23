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В 2017 году в СКФО стали вдвое чаще выявлять нарушения в сфере охраны окружающей среды

Общество
23 августа, 12:53 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 23, августа. /ТАСС

В Росприроднадзоре сообщили, что из 587 выявленных нарушений 301 было устранено

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ЧЕРКЕССК, 23 августа. /ТАСС/. Количество выявленных в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды в первом полугодии 2017 года увеличилось вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник департамента Росприроднадзора по СКФО Роман Саркисов.

"По итогам первого полугодия 2017 года выявлено 587 нарушений законодательства РФ в области охраны окружающей среды, что в два раза больше аналогичного периода 2016 года. Это говорит о повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении предприятий, формирующих неблагоприятную экологическую обстановку, нуждающихся в приоритетном порядке в техническом перевооружении и внедрении наилучших доступных технологий", - сказал Саркисов на совещании в Черкесске, посвященном итогам деятельности территориальных органов Росприроднадзора в СКФО.

По его словам, из выявленных нарушений устранено 301, по остальным пока не истекли сроки исполнения.

"К административной ответственности привлечены 1023 лица, в том числе 350 юридических, 532 должностных и более 140 физлиц. Учитывая, что фактическая численность инспекторского состава на 1 июля 2017 года по округу в целом составляет 121 человек, в среднем на одного инспектора в первом полугодии года пришлось пять проверок", - добавил Саркисов.

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