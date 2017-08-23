За полгода в СКФО выявлено почти 2 тыс. незаконных свалок

ЧЕРКЕССК, 23 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор выявил в первом полугодии 2017 года около 1,9 тыс. несанкционированных свалок на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), более 1,5 тыс. из них уже ликвидированы. Об этом сообщил в среду начальник департамента Росприроднадзора по СКФО Роман Саркисов.

"По результатам проведения рейдовых проверок, в первом полугодии 2017 года территориальными органами Росприроднадзора совместно с органами исполнительной власти субъектов СКФО выявлено 1902 места несанкционированного размещения отходов, ликвидировано 1570 мест, что составляет 83% из числа выявленных", - сказал Саркисов на совещании в Черкесске, посвященном итогам деятельности территориальных органов Росприроднадзора в СКФО.

Он отметил, что свалки выявляются и ликвидируются совместно с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"В стране реализуется программа "Генеральная уборка", ОНФ сформировал по всем субъектам интерактивную карту свалок. Взаимодействие с общественниками и населением дает неплохой результат", - отметил Саркисов.