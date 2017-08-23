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Экс-глава Центризбиркома Чуров может стать ведущим передачи на "Эхе Москвы"

Общество
23 августа, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

С соответствующим предложением к руководству радиостанции обратилось Российское военно-историческое общество, разработавшее цикл передач о выдающихся военачальниках

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Владимир Чуров

Владимир Чуров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров может стать ведущим передачи на радиостанции "Эхо Москвы". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества, руководителем научного совета которого он является.

"Российское военно-историческое общество обратилось к радиостанции "Эхо Москвы" с предложением о сотрудничестве: экспертами РВИО разработан цикл радиопередач о выдающихся военачальниках, - отметили в пресс-службе. - Научный совет РВИО на основе уникальных архивных материалов подготовил программу "Люди войны". Неизвестные ранее факты биографий, взаимоотношений с верховной властью и личной жизни полководцев расскажет слушателям автор и ведущий программы Владимир Чуров".

Как ожидается, "особый интерес вызовет обсуждение со специально приглашенными гостями - экспертами, известными историками, писателями, политологами".

"Те факты и материалы, которые мы планируем обнародовать в радиоэфирах и затем на портале "История.рф", помогут по-новому взглянуть на многие события переломного периода нашей истории начала ХХ века, - приводит пресс-служба РВИО слова исполнительный директора Владислава Кононова. - Проанализировав тематику и содержание исторических и публицистических программ на различных радиостанциях, мы пришли к выводу, что "Эхо Москвы" - наиболее подходящий партнер для этого проекта".

В 2007-2016 гг. Чуров занимал должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ.

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Чуров, Владимир Евгеньевич
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