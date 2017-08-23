Глава МЧС поблагодарил жителей Ростова-на-Дону за самоотверженность и помощь при пожаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков выразил благодарность жителям Ростова-на- Дону за проявленные самоотверженность, мужество, силу воли при непростой чрезвычайной ситуации, сложившейся в городе во время крупного пожара.

"Спасибо жителям Ростова-на-Дону - правильная реакция жителей города способствовала быстрой стабилизации ситуации в зоне чрезвычайной ситуации. Мы совместно с достоинством ее выдержали", - сказал он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии и правительства Ростовской области.

Министр также выразил особую благодарность ростовчанам за организацию сбора гуманитарной помощи пострадавшим от пожара. "Благодарю жителей города, конечно, но при этом прошу привлечь к этой работе общественные организации", - сказал Пучков, отметив, что ее распределение должно быть абсолютно понятным и прозрачным.

Обращаясь к членам правительства Ростовской области, министр призвал их быть открытыми. "Все жители региона должны знать о тех мерах, которые мы принимаем, о решениях как на региональном, так и на федеральном уровнях", - заключил Пучков.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, погиб один человек.