Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МЧС поблагодарил жителей Ростова-на-Дону за самоотверженность и помощь при пожаре

Общество
23 августа, 14:11 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, августа. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков выразил благодарность жителям Ростова-на- Дону за проявленные самоотверженность, мужество, силу воли при непростой чрезвычайной ситуации, сложившейся в городе во время крупного пожара.

"Спасибо жителям Ростова-на-Дону - правильная реакция жителей города способствовала быстрой стабилизации ситуации в зоне чрезвычайной ситуации. Мы совместно с достоинством ее выдержали", - сказал он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии и правительства Ростовской области.

Смотрите также

Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий

Министр также выразил особую благодарность ростовчанам за организацию сбора гуманитарной помощи пострадавшим от пожара. "Благодарю жителей города, конечно, но при этом прошу привлечь к этой работе общественные организации", - сказал Пучков, отметив, что ее распределение должно быть абсолютно понятным и прозрачным.

Обращаясь к членам правительства Ростовской области, министр призвал их быть открытыми. "Все жители региона должны знать о тех мерах, которые мы принимаем, о решениях как на региональном, так и на федеральном уровнях", - заключил Пучков.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, погиб один человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в Ростове-на-Дону
Страны
Россия
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росавиация опровергла сообщение о лишении 5 тыс. пилотов лицензии
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Президент ФРГ: Россия сознательно выстраивает линию на противоборство с Западом
4
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX
5
Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"
6
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
7
Заседание суда по делу Серебренникова. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама