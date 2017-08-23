Власти: в 2017 году в школы Крыма пойдет рекордное число первоклассников

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа./ТАСС/. Более 22 тыс. первоклассников пойдут в этом году в школы Крыма, это рекордные цифры за последние 20 лет, сообщила в среду министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова. По ее словам, это связано прежде всего с миграцией в Крым жителей других регионов России.

"По нашим предварительным подсчетам, это 22,5 тыс. детей, что на 3 тыс. больше, чем в 2016 году. Это рекордное количество за последние 20 лет. Цифра не окончательная, потому что родители продолжают подавать заявления", - сообщила она журналистам в Симферополе.

В комментарии ТАСС Гончарова уточнила, что рекордное количество первоклассников связано с миграционными процессами. "В основном, конечно, это миграция. Россияне с материка охотно переезжают в Крым семьями. Есть и положительная динамика по рождаемости в республике", - сказала она.

По словам министра, в новом учебном году в Крыму будет работать 431 дошкольное учебное заведение, 530 муниципальных общеобразовательных школ, 16 школ-интернатов.