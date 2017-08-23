Дожди и похолодание сменят теплую погоду в большей части России 23-25 августа

ТАСС, 23 августа. Осадки и похолодание придут в большинство регионов России в ближайшие сутки. Только на Урале и на юге Западной Сибири ожидается сухая солнечная погода, в Красноярском крае прогнозируют заморозки, до 2 градусов ниже нуля.

"Большая часть европейской России будет находиться под влиянием обширного циклона, который с юга поднимается вдоль западных границ. Он принесет с собой ливни, грозы в Центральный федеральный округ, а также в Южный регион и дотянется до северных и северо-западных областей страны", - рассказали в среду ТАСС в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 23 августа и ближайшие сутки 24 августа в Москве и Московской области ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

К Петербургу приближается вихрь

По данным "Фобос", к Санкт-Петербургу приближается вихрь. "В городе на Неве надо рассчитывать на ухудшение погоды и усиление дождей", - отметили в центре. В среду температура воздуха в северной столице составит 17-19 градусов тепла, а в четверг ожидается 15-17 градусов.

В других северо-западных регионах погода будет более благоприятная. Как рассказали ТАСС в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Архангельской области среднесуточная температура последние дни держится выше нормы на 5-8 градусов. Так, на юго-востоке региона воздух прогревается до 29 градусов. В ближайшие два дня в Архангельской области будет тепло - до 28 градусов, а с 25 августа ожидается похолодание до 18-23 градусов, с которым придут дожди и грозы.

В карельском Гидрометцентре сообщили, что в республике пока температура воздуха выше нормы на 4-6 градусов. В среду воздух прогреется до 22-25 градусов тепла, но в ближайшие дни ожидается похолодание, к выходным столбик термометра опустится до 13-15 градусов.

Дожди на юге

Жара уходит из центра и с юга России. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым порывистым ветром до 25 м/с. Похолодание и дожди принес холодный фронт на территорию Адыгеи и Краснодарского края, сообщила ТАСС синоптик Гидрометцентра Адыгеи Валентина Синдецкая.

"В ближайшие сутки в Адыгее будут идти сильные дожди - ливневые и сплошные, местами сопровождающиеся градом. Температура воздуха опустилась на 2-3 градуса, до 26-28 градусов. 25 августа дожди начнут ослабевать, и температура воздуха повысится, но незначительно. Жары до 39 градусов синоптики больше не прогнозируют", - сказала она.

В Карачаево-Черкесии 23 и 24 августа прогнозируют град и сильные дожди, которые могут привести к подъему уровня воды в реках. "Ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с . На реках республики возможен подъем воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема", - говорится в экстренном предупреждении управления МЧС по республике, объявленном во вторник.

Кратковременные дожди, местами с грозами, обещают синоптики в ближайшие два дня в Волгоградской области. Это благоприятный прогноз, учитывая, что регион охвачен степными и лесными пожарами еще с конца прошлой недели. Распространению огня способствуют сухая жаркая погода [до 31-33 градусов] и порывистый ветер до 15 м/с. В настоящее время на большей части территории региона облачная, но по-прежнему сухая погода, температура - от 28 до 31 градуса, скорость ветра - около 6-11 м/с.

В Севастополе на смену сухой и жаркой погоде пришли дожди. По данным Гидрометцентра, в ближайшие два дня ожидается переменная облачность, днем температура воздуха будет достигать 25 градусов. Но с пятницы осадки прекратятся, а воздух днем будет прогреваться до 27-29 градусов.

Аномальная жара покинула Астраханскую область и Калмыкию. Пресс-служба МЧС по республике выпустила экстренное предупреждение о сильном дожде и шквалистом ветре. "Днем и до конца суток 23 августа, а также 24 августа местами по Калмыкии ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - уточнили в пресс-службе. Усиление ветра до 15-20 м/с ожидают в среду и по Астраханской области, в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Жара уйдет на Урал

По данным "Фобос", жара в ближайшие дни установится на всей территории Урала. "Там можно рассчитывать на 30-градусную температуру", - пояснили в центре. Под влиянием жаркого циклона останется и юг Западной Сибири.

По данным управления МЧС по Оренбургской области, днем 23 августа в большинстве районов региона ожидается максимальная температура воздуха от 30 до 36 градусов, в Оренбурге - 34-36 градусов. Сохраняется высокая пожароопасность.

Жаркий и ветреный день ожидается Саратове. Региональный Гидрометцентр в среду днем прогнозирует усиление восточного и юго-восточного ветра с порывами до 19 м/с. Максимальная температура воздуха - 35-36 градусов.

Восточная Сибирь останется во власти холодных воздушных масс. Там прогнозируются сильные дожди.

Циклоны атакуют Дальний Восток

"На юге Дальнего Востока много дождей. В Приморье скажется влияние тайфуна. Погоду будет определять не сам тайфун, а его атмосферные фронты, поэтому дождей достаточно много в Приморье, на берегах Амура, где продолжает кружить циклон, он будет пополняться все новыми порциями сырого прохладного воздуха", - отметили в центре "Фобос".

Как рассказали в Приморском краевом гидрометцентре, над территорией Якутии находятся два циклонических вихря: один над северными районами, а другой - над южными. В результате в большей части региона идут дожди. В зоне влияния циклона оказались также северные районы Хабаровского края, где отмечены локальные осадки.

"Над северными районами Китая в сторону Амурской области смещается еще один циклон, вызывая на своем пути дожди и грозы. На Сахалине также сохраняется неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями - над островом, заполняясь, кружит циклон", - отметили в Гидрометцентре.

В Приморье, пострадавшем от паводков в начале августа, ждут новых осадков. "Уже в среду вечером к региону подойдут фронтальные разделы китайского циклона и вызовут дожди, которые сохранятся и в ближайшие сутки. Интенсивность дождей возрастет", - сообщает Гидрометцентр.

В ожидании новых осадков в крае объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам, дожди в Приморье могут спровоцировать подъем уровня рек от 0,3 до 0,8 м. Синоптики не исключают, что в течение трех суток в регионе могут начаться паводки, разливы ручьев и малых рек с локальными подтоплениями.

Серьезных заморозков не ожидается

Как отметили в центре погоды "Фобос", "холоднее всего естественно будет на арктическом побережье Сибири и Якутии, там температура может опускаться до слабых отрицательных значений, но это в первую очередь касается Таймыра". Вероятность заморозков на остальной части России, по словам специалистов, невелика, особенно в Европейской части России.

В Гидрометцентре предупреждают, что 24-28 августа в центральных районах Красноярского края температура ночью может опуститься до 2 градусов ниже нуля.