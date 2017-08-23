Памятный знак воинам-армянам появится в 74-ю годовщину победы в Курской битве

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/. Памятная табличка воинам-армянам появится на мемориале "Героям северного фаса Курской дуги" в Поныровском районе в честь 74-й годовщины победы советских войск в Курской битве, сообщил ТАСС директор местного историко-мемориального музея Сергей Будников.

"Памятная табличка воинам-армянам будет установлена на мемориальном комплексе "Героям северного фаса Курской дуги" на братской могиле, где захоронены останки 2,5 тыс. советских солдат", - отметил директор Поныровского музея Курской битвы.

По словам собеседника агентства, знак установят по инициативе местной армянской общины. Ранее на мемориальном комплексе "Героям северного фаса Курской дуги" появилась плита в память о солдатах-ингушах. В скором времени здесь планируется установить табличку, посвященную осетинам, которые также сражались в Курской битве. Всего в боях на Курской дуге принимали участие советские солдаты более 50 национальностей.

"Курская битва - сражение, которому не было равных. Тысячи воинов разных национальностей пали смертью храбрых, найдя последнее пристанище на курской земле. Для самих же курян это была особая битва, они освобождали родную землю от ненавистного врага. Куряне гордятся своим прошлым и свято чтят память героев, павших смертью храбрых в борьбе с немецкими захватчиками", - подчеркнул губернатор Курской области Александр Михайлов.

В настоящее время в регионе проживают 117 участников боев на Курской дуге. Самому молодому из них 87 лет, самому пожилому - 102 года.

Поисковые отряды

Первые поисковые экспедиции на территории Курской области в рамках акции "Вахта памяти" прошли в 1988 году.

"С тех пор каждый год мы находим и перезахораниваем останки солдат, военнопленных, мирных жителей. Уже найдены останки 12,5 тыс. человек, установлены места захоронений более 3,5 тыс. солдат, участвовавших в Курской битве", - рассказал руководитель центра "Поиск" Игорь Цуканов.

Ветераны, поисковые отряды, школьники, преподаватели и сотрудники учебных заведений принимают участие в создании Книги памяти Курской области. В ней увековечены имена более 212 тыс. воинов-курян, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. С 1995 года в свет вышли 17 томов, третья и четвертая части последнего тома находятся в работе.

Праздник для ветеранов

Празднование 74-й годовщины победы в Курской битве началось на Красной площади областного центра, где жители и гости города традиционно возложили цветы к стеле "Героям-курянам".

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Возложения проходят также на мемориальных комплексах "Курская дуга" и "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".

"В торжественных мероприятиях в городах и районах области примут участие около 25 ветеранов - участников Курской битвы. Остальные в силу возраста не смогут прийти. Торжественное собрание посетит Герой Советского Союза и Почетный гражданин Курска Михаил Алексеевич Булатов", - уточнили в региональном Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

В течение дня в городе запланированы праздничные и тематические программы. Вечером куряне зажгут 1176 свечей в память о солдатах, сражавшихся 1176 часов на полях Курской дуги.

Переход стратегической инициативы

Курская битва началась 5 июля с наступления ударных немецких группировок на Курск из районов Орла и Белгорода. Последовавшие за этим события историки разделяют на Курскую оборонительную (5-23 июля), Орловскую (12 июля - 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) наступательные операции.

В одной из крупнейших битв в истории Второй мировой войны с обеих сторон принимали участие более 4 млн человек, были задействованы около 70 тыс. орудий и минометов, свыше 13 тыс. танков и самоходных орудий, около 12 тыс. боевых самолетов. Курская битва стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. После ее завершения стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в основном наступательные операции.

Память

Мемориальный комплекс "Героям Северного фаса Курской дуги" был открыт в поселке Поныри Курской области 19 июля 2013 года в честь 70-летия победы в Курской битве. Комплекс состоит из монумента "За нашу советскую Родину", Вечного огня, братского кладбища, колоннады и мраморных плит с портретами и именами 34 Героев Советского Союза, получивших это высокое звание во время боев на Курской дуге. В мае 2015 года к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне была открыта вторая очередь комплекса - монумент "Тепловские высоты".