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ВЦИОМ: доля гордящихся своей армией россиян достигла 90%

Общество
23 августа, 14:18 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, августа. /ТАСС

Лучшей в мире российскую армию считают 36% опрошенных россиян, сообщил глава центра Валерий Федоров

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© Марина Лысцева/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Доля россиян, гордящихся своими Вооруженными силами, за последние три года возросла с 63% до 90%, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе "круглого стола" "Армия и ОПК - основа интеллектуально-технологического лидерства России", проходящем в среду в рамках форума "Армия-2017".

Согласно информации главы ВЦИОМа, лучшей в мире российскую армию считают 36% опрошенных россиян. 47% полагают, что армия является одной из лучших. При этом 10% склоняются к мнению, что российские Вооруженные силы "несколько отстают" от лучших армий мира, а 2% оценивают боеспособность российской армии как "очень низкую".

Наиболее важным событием в жизни страны 14% назвали присоединение Крыма, 12% - Олимпиаду в Сочи, 10% - развитие Вооруженных сил, сообщил глава ВЦИОМа.

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