Экс-ректор Европейского университета вошел в состав Общественного совета при Минобрнауки

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бывший ректор Европейского университета Олег Хархордин и первый зампред Синоидального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков вошли в новый состав Общественного совета при Минобрнауки (список членов совета есть в распоряжении ТАСС).

Общественный совет при Минобрнауки - постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля. Заявления на вхождение в совет принимались с 23 января по 10 февраля 2017 года.

В новый состав Общественного совета при Минобрнауки из 20 человек также вошли президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, политог, глава ассоциации Российской ассоциации политических наук Оксана Гаман-Голутвина, декан факультета психологии МГУ им. Ломоносова Юрий Зинченко, директор петербургской гимназии N56 Майя Пильдес, гендиректор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова, директор московской школы N109, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург и др.

"Перезапуск" общественных советов при федеральных органах исполнительной власти осуществляется под эгидой Экспертного совета при правительстве и Общественной палаты РФ во исполнение "майского указа" президента РФ о реформировании госуправления. Теперь процесс формирования общественных советов должен стать более прозрачным, а их работа - более эффективной. Согласно указу президента от 7 мая 2012 года №601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", общественные советы должны стать механизмом общественного контроля за деятельностью органов власти.

Документ предписывает отказ от формирования общественных советов самими органами власти, а также обязательное участие в деятельности общественных советов независимых экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций. По новым правилам, создание общественных советов при министерствах и ведомствах становится обязательным. Инициатором их создания может выступать либо Общественная палата, либо сам руководитель федерального органа исполнительной власти, а кандидаты выдвигаются общественными объединениями. Формируются советы на основе конкурсных процедур и по принципу "двух ключей": на 75% - из кандидатов от Общественной палаты и на 25% - от Экспертного совета при правительстве РФ.

При этом гражданин не сможет быть членом одновременно нескольких общественных советов. Кроме того, он должен сообщать о личной заинтересованности при исполнении своих обязанностей в качестве члена общественного совета, если она может привести к конфликту интересов.