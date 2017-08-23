Количество воспитанников детских домов на Ямале уменьшилось с начала года на 18%

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ТАСС, 23 августа. Количество воспитанников детских домов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с января по август сократилось на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в детдомах региона проживают 83 ребенка, сообщили в среду в пресс-службе правительства ЯНАО.
"Все больше ямальских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находят новые семьи. Сегодня в региональном банке данных содержатся сведения о 106 детях, которые могут быть устроены на воспитание в семьи. Численность воспитанников детских домов уменьшилась на 18% и составляет 83 воспитанника. Меньше их стало в детдомах благодаря тому, что ямальцы стали чаще усыновлять детей", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что с начала года 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовали свое право на обеспечение жилым помещением. "В каждом муниципальном образовании Ямала созданы центры сопровождения замещающих семей", - отметили в пресс-службе.
В Ямало-Ненецком автономного округе с начала 2017 года 116 детей-сирот обеспечены благоустроенным жильем. Всего, по данным окружного департамента образования, в этом году жилыми помещениями будут обеспечены 159 детей-сирот. Восемь детей решили переехать в Тюмень, где для них приобретены квартиры в микрорайоне "Ямальский-2". В окружном бюджете для формирования специализированного жилищного фонда на приобретение жилья предусмотрено 530 млн рублей, а из федерального бюджета на эти цели выделено 2,4 млн рублей.
По информации окружного департамента образования, в настоящее время в арктическом регионе осталось три организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2015-м было пять таких организаций.