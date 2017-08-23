МЧС России завершило формирование 68-й колонны для Донбасса

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МЧС России сформировало 68-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 августа колонна отправится из Донского спасательного центра МЧС России в Донецкую и Луганскую области. Она доставит жителям Донбасса около 750 тонн гуманитарной помощи. В составе груза - детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература для подготовки к новому учебному году", - сказал собеседник агентства.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган для прохождения всех необходимых таможенных процедур, оттуда - в Донецк и Луганск.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысяч тонн гуманитарных грузов.