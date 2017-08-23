Вертолет МЧС доставил тяжелобольную женщину из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск

ТАСС, 23 августа. Тяжелобольная женщина доставлена из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск авиацией МЧС РФ, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

"Сегодня из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС Росси. На его борту находилась 46-летняя пациентка, которую доставили из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск", - сказал собеседник агентства.

В полете больную сопровождал врач. По прилете в столицу Сахалина женщину передали сотрудникам скорой помощи для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу.