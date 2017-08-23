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В Казахстане предложили штрафовать за оскорбление атеистических убеждений

Общество
23 августа, 14:53 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 23, августа. /ТАСС

Соответствующий законопроект также предусматривает штрафы за оскорбление религиозных чувств

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АСТАНА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана предлагает ввести штрафы как за оскорбление атеистических убеждений граждан, так и за оскорбление религиозных чувств.

Соответствующие нормы прописаны в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений", который проходит стадию обсуждения.

"Воспрепятствование законной религиозной деятельности, а равно нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или оскорбление их религиозных чувств, атеистических убеждений, либо осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов, строений и мест, допущение проявлений религиозного радикализма, если все вышеизложенные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет штраф на физических лиц в размере 100, на должностных лиц - в размере 200, на юридических лиц - в размере 300 месячных расчетных показателей (МРП)", - говорится в сравнительной таблице к законопроекту, опубликованной на сайте министерства.

Учитывая, что 1 МРП равен 2269 тенге (порядка $6,8), штрафы за оскорбление атеистических убеждений граждан могут составить от $680 до $2 тыс.

Законопроект также предлагает ввести запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, на распространение и рекламирование их вероучений в СМИ, усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.

"Речь идет о внешних признаках деструктивных идеологических и религиозных течений. Это может быть фашистская свастика, например. Это могут быть атрибуты каких-то националистических расистских организаций", - пояснил эту норму журналистам министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Кроме того, проект закона предлагает нормы, которые позволят регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, заключение брака только по религиозным обрядам без регистрации в органах ЗАГС.

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