Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петербург в 2017 году больше всех посещают туристы из Китая, Финляндии и США

Общество
23 августа, 15:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, августа. /ТАСС

В комитете по туризму города отметили, что иностранных посетителей привлекают Эрмитаж, Исаакиевский собор, Русский музей и Петропавловская крепость

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Крупнейшие туристические группы в Санкт-Петербурге в этом году составляют путешественники из Китая, Финляндии и США, при этом турпоток из США показывает рост уже второй год подряд. Об этом сообщили ТАСС в комитете по туризму города.

"Американский турпоток начал постепенно расти в прошлом году, в этом году мы видим взрывной, значительный рост числа американских туристов, и здесь ничего удивительного нет", - рассказал председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

"Рост туристического потока из США составил 38% по сравнению с прошлым годом, с Канадой - на 25%, Германия выросла на 15%, - отметил Мушкарев. - Можно говорить о какой-то политической ситуации, можно говорить о чем угодно, но нельзя остановить людей от путешествий. Когда каждый день СМИ говорят о России, это вызывает у людей любопытство посмотреть, что же это действительно такое, поэтому мы видим такой значительный рост и из Северной Америки, и из Европы".

По данным комитета, в первой половине 2017 года Санкт-Петербург посетили 4,1 млн туристов - на 4,5% больше, чем год назад. Иностранных туристов в город прибыло около 1,9 млн человек, из них около полумиллиона китайцев, более 277 тыс. финнов, свыше 100 тыс. путешественников из Германии, 74,3 тыс. американцев. В десятку крупнейших зарубежных групп туристов в Санкт-Петербурге в этом году входят также посетители из Великобритании, Италии, Франции, Испании и Израиля. Растут турпотоки из стран Южной Америки (например, аргентинских туристов в этом году стало больше на 25%) и из стран Азии - индийских туристов больше на 17%, иранских - на 70%, южнокорейских - на 20%.

Спрос на музеи

В Санкт-Петербурге зарубежных туристов больше всего привлекают крупные известные музеи, прежде всего Эрмитаж, а также Исаакиевский собор, Русский музей, Петропавловская крепость, музеи-заповедники "Царское Село" и "Петергоф". "По статистике музеев, количество посетителей за первое полугодие 2017 года составило порядка 10 млн человек", - сказали в комитете.

В 2015 году Санкт-Петербург был признан лучшим туристическим направлением Европы по версии World Travel Awards, опередив туристические направления Европы, в том числе Амстердам, Барселону, Берлин, Эдинбург, Стамбул, Лиссабон, Лондон, Париж, Порту, Йоркшир и сразу три города Италии - Рим, Флоренцию и Венецию. В 2016-м город стал обладателем премии в номинации "Лидирующее культурно-туристическое направление мира 2016". Получение двух наград дало Петербургу право принять у себя церемонию 2017 года, которая пройдет 30 сентября в Российском этнографическом музее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
5
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
6
В Киеве активисты жгут покрышки возле здания суда, требуя расследовать дело "майдана"
7
Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама