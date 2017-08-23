Петербург в 2017 году больше всех посещают туристы из Китая, Финляндии и США

Меркушкин: Тихонов имеет потенциал, чтобы вернуть "Крылья Советов" в еврокубкиСпорт 23 августа, 15:43
Гамба: российским дзюдоистам по силам завоевать минимум три золота на ЧМСпорт 23 августа, 15:42
Фурсенко: Ригони может играть на разных позициях, он идеально подходит "Зениту"Спорт 23 августа, 15:33
Футболист "Локомотива" Ари может приступить к индивидуальным тренировкам в конце сентябряСпорт 23 августа, 15:32
Власти Оренбургской области приватизировали международный аэропорт "Оренбург"Транспорт 23 августа, 15:28
Власти Самары планируют доставлять болельщиков на стадион по Волге во время ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:27
Двадцать четыре российских легкоатлета уже имеют норматив для участия в зимнем ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:22
Суд отправил Серебренникова под домашний арестПроисшествия 23 августа, 15:16
Футболист "Эвертона" Руни объявил об уходе из сборной АнглииСпорт 23 августа, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Крупнейшие туристические группы в Санкт-Петербурге в этом году составляют путешественники из Китая, Финляндии и США, при этом турпоток из США показывает рост уже второй год подряд. Об этом сообщили ТАСС в комитете по туризму города.
"Американский турпоток начал постепенно расти в прошлом году, в этом году мы видим взрывной, значительный рост числа американских туристов, и здесь ничего удивительного нет", - рассказал председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.
"Рост туристического потока из США составил 38% по сравнению с прошлым годом, с Канадой - на 25%, Германия выросла на 15%, - отметил Мушкарев. - Можно говорить о какой-то политической ситуации, можно говорить о чем угодно, но нельзя остановить людей от путешествий. Когда каждый день СМИ говорят о России, это вызывает у людей любопытство посмотреть, что же это действительно такое, поэтому мы видим такой значительный рост и из Северной Америки, и из Европы".
По данным комитета, в первой половине 2017 года Санкт-Петербург посетили 4,1 млн туристов - на 4,5% больше, чем год назад. Иностранных туристов в город прибыло около 1,9 млн человек, из них около полумиллиона китайцев, более 277 тыс. финнов, свыше 100 тыс. путешественников из Германии, 74,3 тыс. американцев. В десятку крупнейших зарубежных групп туристов в Санкт-Петербурге в этом году входят также посетители из Великобритании, Италии, Франции, Испании и Израиля. Растут турпотоки из стран Южной Америки (например, аргентинских туристов в этом году стало больше на 25%) и из стран Азии - индийских туристов больше на 17%, иранских - на 70%, южнокорейских - на 20%.
В Санкт-Петербурге зарубежных туристов больше всего привлекают крупные известные музеи, прежде всего Эрмитаж, а также Исаакиевский собор, Русский музей, Петропавловская крепость, музеи-заповедники "Царское Село" и "Петергоф". "По статистике музеев, количество посетителей за первое полугодие 2017 года составило порядка 10 млн человек", - сказали в комитете.
В 2015 году Санкт-Петербург был признан лучшим туристическим направлением Европы по версии World Travel Awards, опередив туристические направления Европы, в том числе Амстердам, Барселону, Берлин, Эдинбург, Стамбул, Лиссабон, Лондон, Париж, Порту, Йоркшир и сразу три города Италии - Рим, Флоренцию и Венецию. В 2016-м город стал обладателем премии в номинации "Лидирующее культурно-туристическое направление мира 2016". Получение двух наград дало Петербургу право принять у себя церемонию 2017 года, которая пройдет 30 сентября в Российском этнографическом музее.