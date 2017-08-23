Петербург в 2017 году больше всех посещают туристы из Китая, Финляндии и США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Крупнейшие туристические группы в Санкт-Петербурге в этом году составляют путешественники из Китая, Финляндии и США, при этом турпоток из США показывает рост уже второй год подряд. Об этом сообщили ТАСС в комитете по туризму города.

"Американский турпоток начал постепенно расти в прошлом году, в этом году мы видим взрывной, значительный рост числа американских туристов, и здесь ничего удивительного нет", - рассказал председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

"Рост туристического потока из США составил 38% по сравнению с прошлым годом, с Канадой - на 25%, Германия выросла на 15%, - отметил Мушкарев. - Можно говорить о какой-то политической ситуации, можно говорить о чем угодно, но нельзя остановить людей от путешествий. Когда каждый день СМИ говорят о России, это вызывает у людей любопытство посмотреть, что же это действительно такое, поэтому мы видим такой значительный рост и из Северной Америки, и из Европы".

По данным комитета, в первой половине 2017 года Санкт-Петербург посетили 4,1 млн туристов - на 4,5% больше, чем год назад. Иностранных туристов в город прибыло около 1,9 млн человек, из них около полумиллиона китайцев, более 277 тыс. финнов, свыше 100 тыс. путешественников из Германии, 74,3 тыс. американцев. В десятку крупнейших зарубежных групп туристов в Санкт-Петербурге в этом году входят также посетители из Великобритании, Италии, Франции, Испании и Израиля. Растут турпотоки из стран Южной Америки (например, аргентинских туристов в этом году стало больше на 25%) и из стран Азии - индийских туристов больше на 17%, иранских - на 70%, южнокорейских - на 20%.

Спрос на музеи

В Санкт-Петербурге зарубежных туристов больше всего привлекают крупные известные музеи, прежде всего Эрмитаж, а также Исаакиевский собор, Русский музей, Петропавловская крепость, музеи-заповедники "Царское Село" и "Петергоф". "По статистике музеев, количество посетителей за первое полугодие 2017 года составило порядка 10 млн человек", - сказали в комитете.

В 2015 году Санкт-Петербург был признан лучшим туристическим направлением Европы по версии World Travel Awards, опередив туристические направления Европы, в том числе Амстердам, Барселону, Берлин, Эдинбург, Стамбул, Лиссабон, Лондон, Париж, Порту, Йоркшир и сразу три города Италии - Рим, Флоренцию и Венецию. В 2016-м город стал обладателем премии в номинации "Лидирующее культурно-туристическое направление мира 2016". Получение двух наград дало Петербургу право принять у себя церемонию 2017 года, которая пройдет 30 сентября в Российском этнографическом музее.