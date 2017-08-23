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Пользователи Facebook испытывают проблемы с доступом к соцсети

Общество
23 августа, 15:28 UTC+3 ТАСС

По данным сервиса DownDetector, сбой затронул пользователей из Великобритании, Нидерландов, Италии, Польши и других стран

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ТАСС, 23 августа. Перебои в работе социальных сети Facebook наблюдаются в среду в странах западной Европы, в Японии и России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

"Перебои в работе Facebook появились с 09:44 утра", - говорится в сообщении. По информации сервиса, сбой затронул пользователей из Великобритании, Нидерландов, Италии, Польши и других стран. На территории России проблемы со входом в социальную сеть испытывают пользователи из Москвы, в Японии больше всего сбоев наблюдается в Токио.

Газета The Independent отмечает, что технические проблемы проявляются как в веб-версии Facebook, так и в мобильном приложении.

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Италия Польша Россия Япония Нидерланды Великобритания
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