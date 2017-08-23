Пользователи Facebook испытывают проблемы с доступом к соцсети

ТАСС, 23 августа. Перебои в работе социальных сети Facebook наблюдаются в среду в странах западной Европы, в Японии и России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

"Перебои в работе Facebook появились с 09:44 утра", - говорится в сообщении. По информации сервиса, сбой затронул пользователей из Великобритании, Нидерландов, Италии, Польши и других стран. На территории России проблемы со входом в социальную сеть испытывают пользователи из Москвы, в Японии больше всего сбоев наблюдается в Токио.

Газета The Independent отмечает, что технические проблемы проявляются как в веб-версии Facebook, так и в мобильном приложении.