Пользователи Facebook испытывают проблемы с доступом к соцсети

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ТАСС, 23 августа. Перебои в работе социальных сети Facebook наблюдаются в среду в странах западной Европы, в Японии и России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.
"Перебои в работе Facebook появились с 09:44 утра", - говорится в сообщении. По информации сервиса, сбой затронул пользователей из Великобритании, Нидерландов, Италии, Польши и других стран. На территории России проблемы со входом в социальную сеть испытывают пользователи из Москвы, в Японии больше всего сбоев наблюдается в Токио.
Газета The Independent отмечает, что технические проблемы проявляются как в веб-версии Facebook, так и в мобильном приложении.