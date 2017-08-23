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Полигон ТБО на Ямале засеяли цветами

Общество
23 августа, 15:44 UTC+3 ТАСС

По данным властей, растения, высаженные на полигоне, идеально подходят под северный климат

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ТАСС, 23 августа. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) засеяли цветами и многолетними растениями в ходе рекультивации земель. Об этом сообщили в среду в пресс- службе окружного правительства.

"На полигоне ТБО в ходе рекультивации части полигона площадь в 1 га была засажена семенами цветов и многолетних растений. Идея засеять растениями полигон была озвучена на экологическом форуме "Арктика, Ямал - я тут живу", посвященном вопросам экологии, который состоялся в Новом Уренгое в конце мая. В результате реализации идеи силами многих жителей города и уренгойского городского хозяйства там был наведен порядок, полигон был отсыпан песком, в соответствии с технологиями, а агрономы подобрали специальную смесь растений, приспособленную к условиям Крайнего Севера", - пояснили в пресс-службе.

По словам руководителя Уренгойского городского хозяйства Юлии Гарибовой, растения, высаженные на полигоне, идеально подходят под северный климат: они морозоустойчивые, с мощной корневой системой. "Нашим рецептом заинтересовались даже крупные предприятия, которые рассматривают возможность ее использования на газопромыслах", - добавила Гарибова.

Заместитель главы администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов в свою очередь отметил, что цветочный эксперимент удался.

"Мы увидели отличный результат совместной экологической акции - цветы и трава прижились, взошли. Эксплуатация следующей карты полигона закончится в 2019 году. Она будет тоже рекультивирована и засеяна многолетними растениями. Уверен, что положительный опыт позаимствуют соседние муниципальные образования", - приводит пресс-служба правительства региона его слова.

Ранее сообщалось, что с 4 по 7 сентября в Екатеринбурге пройдет Десятая всероссийская научная конференция с международным участием "Биологическая рекультивация нарушенных земель". Она соберет экспертов из России, Турции, Марокко, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. Запланированы доклады о разработке новой методики рекультивации нефтезагрязненных почв с применением дождевых червей, а также о влиянии влажности вегетационного периода на адаптацию естественных микробных сообществ.

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