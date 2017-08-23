Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"

Меркушкин: Тихонов имеет потенциал, чтобы вернуть "Крылья Советов" в еврокубкиСпорт 23 августа, 15:43
Гамба: российским дзюдоистам по силам завоевать минимум три золота на ЧМСпорт 23 августа, 15:42
Фурсенко: Ригони может играть на разных позициях, он идеально подходит "Зениту"Спорт 23 августа, 15:33
Футболист "Локомотива" Ари может приступить к индивидуальным тренировкам в конце сентябряСпорт 23 августа, 15:32
Власти Оренбургской области приватизировали международный аэропорт "Оренбург"Транспорт 23 августа, 15:28
Власти Самары планируют доставлять болельщиков на стадион по Волге во время ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:27
Двадцать четыре российских легкоатлета уже имеют норматив для участия в зимнем ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:22
Суд отправил Серебренникова под домашний арестПроисшествия 23 августа, 15:16
Футболист "Эвертона" Руни объявил об уходе из сборной АнглииСпорт 23 августа, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посол США в России Джон Теффт в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, что из-за любви к русской кухне заслужил прозвище "мистер Пельмени".
"Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, собирается ли приезжать в Россию после ухода со своей работы в Москве. "Как сказал один мой знакомый, "в любом случае тебе нужно будет приехать поесть пельменей", - добавил Теффт.
"Во время одной из первых бесед с россиянами "ВКонтакте" я упомянул о том, что очень люблю пельмени. Это разлетелось по интернету, так что с тех пор, куда бы я ни поехал, местные жители писали мне про то, где у них можно поесть пельмени. Кажется, я стал "мистером Пельмени", - с улыбкой отметил дипломат.