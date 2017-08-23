Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посол США в России Джон Теффт в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, что из-за любви к русской кухне заслужил прозвище "мистер Пельмени".

"Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, собирается ли приезжать в Россию после ухода со своей работы в Москве. "Как сказал один мой знакомый, "в любом случае тебе нужно будет приехать поесть пельменей", - добавил Теффт.

"Во время одной из первых бесед с россиянами "ВКонтакте" я упомянул о том, что очень люблю пельмени. Это разлетелось по интернету, так что с тех пор, куда бы я ни поехал, местные жители писали мне про то, где у них можно поесть пельмени. Кажется, я стал "мистером Пельмени", - с улыбкой отметил дипломат.