Генконсульство РФ восстанавливает мемориал на могиле советских солдат в Эстонии

ТАЛЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Эстонии ведет реставрацию мемориала в эстонском городе Синимяэ, где находится братская могила советских солдат, которые погибли во время освобождения Нарвы в годы Второй мировой войны.

Об этом корреспонденту ТАСС рассказала в среду и. о. генерального консула России в Нарве Екатерина Андреевская.

"На прошлой неделе начался демонтаж облицовки памятника. Надеемся, что все работы по реставрации будут закончены к концу сентября", - сказала она.

По словам Андреевской, идея отреставрировать мемориал пришла к генконсульству в прошлом году. "Там большая братская могила, несколько захоронений. Совсем недавно там прошло перезахоронение (останки 202 советских солдат, погибших при освобождении Эстонии от фашистов, были перезахоронены в братской могиле в Синимяэ 5 августа - прим. ТАСС), в котором принимало участие наше консульство", - добавила Андреевская.

По словам и. о. генконсула, местные власти оказали поддержку в реставрации, выдав подрядной компании все необходимые разрешения на проведение работ. По завершении реставрации генконсульство рассмотрит возможность восстановления и других мемориалов советским солдатам в северо-восточной части Эстонии.

"Многие их этих памятников были созданы в 50-е годы [прошлого века], последний раз они ремонтировались лет 20-25 назад. Время берет свое. Так что мы очень бы хотели продолжить эту работу и в будущем году. Однако о дальнейших планах мы будем думать только после того, как завершим реставрацию в Синимяэ", - сказала Андреевская.