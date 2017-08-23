Глава МЧС наградил отличившихся при тушении пожара в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков вручил ведомственные медали "За отвагу на пожаре" и "За содружество во имя спасения" 24 сотрудникам силовых ведомств, которые принимали участие в тушении пожара в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

Они награждены за "за отвагу, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при тушении крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону". Среди награжденных - участники ликвидации пожаров в Ростове-на-Дону, а также в Усть-Донецком районе Ростовской области. Медалями МЧС России были награждены сотрудники МЧС, МВД, Министерства обороны, Росгвардии и Министерства здравоохранения.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека.